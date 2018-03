Tischtennis: Verbandsligateam Altshausens verliert in Tuttlingen, TTF II kurz vordem Aufstieg

Die TTF Altshausen haben am vergangenen Wochenende in der Verbandsliga eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. In Tuttlingen unterlag die Mannschaft um Petr Ocko mit 5:9. In der Vorrunde hatte Altshausen noch einen 9:7-Heimerfolg gefeiert.

Doch ohne den langzeitverletzten Zsolt Darú und ohne den erkrankten Kapitän Christian Narr war es schwer, den Sieg zu wiederholen. Das war bereits vor Spielbeginn klar. Nach den Eingangsdoppeln lagen die Tischtennisfreunde mit 1:2 zurück. Nur Ocko/Novotny kamen zu einem 3:1-Erfolg gegen Schärrer/Kohler. Am ersten Paarkreuz konnten Petr Ocko wie Frantisek Blanar keinen Punkt einfahren. Detlef Stickel erwies sich als zu sicher und Volker Schneider hatte gegen beide im fünften Satz jeweils sehr glücklich die Nase vorn. Überragend dagegen spielte das zweite Altshausener Paarkreuz. Damian Zech und Gabor Toth entschieden alle vier Begegnungen gegen Niki Schärrer und Marian Pudimat klar für sich. Ganz ausgezeichnet schlug sich im dritten Paarkreuz Klaus Kramer, der für Christian Narr an den Tisch ging, gegen Thomas Fader. Er gewann mit unerschrockenem Angriffsspiel den ersten Satz, verlor dann aber den zweiten knapp mit 9:11. Danach konnte sich sein Gegner immer besser in Szene setzen und schließlich mit 3:1 gewinnen. Petr Novotny gab sowohl gegen Thomas Fader (0:3) als auch gegen Andreas Kohler (1:3) ab, sodass es am Ende 5:9 aus der Sicht von Altshausen hieß. Altshausen bleibt mit 21:13 Punkten auf Platz fünf. Als nächstes geht es zu Hause gegen die Spitzenteams aus Donzdorf und Staig, ehe mit Wendlingen, Calmbach und Stuttgart drei lösbare Aufgaben die Saison abschließen.

In der Tischtennis-Landesliga sind die Tischtennisfreunde dagegen dem Meistertitel sehr nahe gekommen. Das Team um seinen bislang ungeschlagenen Kapitän Marco Busam konnte Dornstadt mit 9:4 bezwingen. Parallel schaffte Aulendorf die Sensation mit einem 9:1-Heimerfolg gegen Herrlingen, das bisher nur einen Punkt hinter Altshausen lag und bis zum Wochenende heftigster Konkurrent um den direkten Aufstieg gewesen ist. Die TTF haben nun zwei Punkte Vorsprung auf Ailingen sowie drei Punkte Vorsprung auf Herrlingen. Sollte es Altshausen gelingen, am kommenden Samstag zu Hause Herrlingen zu schlagen, dann dürfte der Titel sehr wahrscheinlich werden. Dennoch stand der Beginn des Heimspiels unter ungünstigen Vorzeichen. Petr Novotny war nicht anwesend und so sprang der stets mannschaftsdienliche Klaus Kramer in den Doppeln in die Bresche, konnte jedoch trotz guter Leistung den 1:2-Rückstand nicht verhindern. Nur Dachs/Jagst punkteten gegen Fleck-Reichel/Fischer. Am Spitzenpaarkreuz gewannen Karl Dachs und Wolfgang Jagst jeweils knapp gegen Johannes Fleck-Reichel, unterlagen jedoch Dornstadts Nummer eins Marcel Klein. Am zweiten Paarkreuz ließen der starke Zsolt Kiss sowie der mittlerweile eingetroffene Petr Novotny nichts anbrennen und holten alle vier Einzel gegen Marc Schneidewind und Markus Klein. Am dritten Paarkreuz hatte Marco Busam einen Matchball gegen sich, konnte dann aber den Entscheidungssatz noch gegen Dirk Fischer gewinnen. Parallel kam Diethelm Wahl zu einem 3:0-Erfolg gegen Marc Biedert.

In der Bezirksklasse bleibt das spielfreie Altshausen III ebenfalls auf dem ersten Platz. In der Kreisliga B musste Altshausen IV die Überlegenheit des Tabellenführers Spfr. Friedrichshafen anerkennen (2:9) und befindet sich nun auf Platz drei. In der Kreisliga C kam der Tabellendritte Altshausen V zu einem exzellenten 9:3 gegen Ettenkirch. In der Kreisliga D arbeitete sich Altshausen VI auf den fünften Tabellenplatz vor durch ein 9:0 über Aulendorf V.