Tiefbauarbeiten fürs schnelle Internet

Seit Donnerstag, 29. November, ist die Paradiesstraße in Bad Saulgau einseitig gesperrt. Die schon seit längerer Zeit angekündigte Sperrung wird für Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau in Bad Saulgau genutzt. Die Umleitung in alle Richtungen erfolgt stadteinwärts über den Kreisverkehr an der Altshauser Straße und die Entlastungsstraße.

Für den Internet-Ausbau sind Montage- und Tiefbauarbeiten notwendig. Zwölf Multifunktionsgehäuse (DSL-Vermittlungsstellen) werden für die Verbesserung des schnellen Internets durch die Telekom aufgebaut. Drei Kilometer Glasfaserkabel wurden in bereits vorhandene Rohre eingezogen. Für die notwendigen weiteren vier Kilometer Glasfaserkabel sind Tiefbauarbeiten notwendig. 3500 weitere Haushalte sollen durch den Ausbau einen Anschluss ans schnelle Internet bekommen. Während der Arbeiten in der Paradiesstraße ist die Straße für den Verkehr stadteinwärts gesperrt, stadtauswärts kann der Verkehr weiter rollen. Die verkehrsrechtliche Anordnung gilt bereits seit Mittwoch, 21. November, die Arbeiten begannen jetzt. Bis einschließlich Freitag, 30. November, ist die Sperrung von städtischer Seite genehmigt. Mehr Zeit brauchen die Bauarbeiter nicht. Zum Wochenende werde die Straße laut Stadtverwaltung wieder geöffnet.