Thomas Potzinger folgt auf Fabian Hillenbrand

Paukenschlag bei den Handballern des TSV Bad Saulgau: Thomas Potzinger ist neuer Trainer des Landesligisten. Der 31 Jahre alte Meßkircher folgt auf Fabian Hillenbrand. Hillenbrand tritt zurück, da er im Sommer zum dritten Mal Vater wird und Privatleben, Beruf und Handball nicht mehr unter einen Hut bringe, begründet Hillenbrand seinen Rücktritt. Ex-Spieler Hillenbrand hatte den Job erst im Sommer 2021 angetreten, aufgrund des coronabedingten Saisonabbruchs aber nur zwei Spiele bestritten.

Krischan Hillenbrand, Sportlicher Leiter des TSV Bad Saulgau, sagt zum Rücktritt seines Bruders auf der Trainerposition: „Wir waren natürlich zunächst geschockt, als Fabian uns seine Entscheidung bekannt gegeben hat. Aber wir müssen die Entscheidung respektieren. Die Familie geht vor.“ Er sagt weiter: „Fabian hat im vergangenen Jahr, gemeinsam mit seinen Co-Trainern, ein hervorragendes, überzeugendes Konzept erarbeitet und mit der Mannschaft in der kurzen Phase, in der man noch trainieren und spielen durfte, gut harmoniert.“ Über Nachfolger Thomas Potzinger, bislang Trainer des TV Meßkirch in der Bezirksklasse, sagt Krischan Hillenbrand: „Wir kennen Thomas Potzinger gut. Es wird einen nahtlosen Übergang geben. Er wird Fabians Konzept als Arbeitsgrundlage nehmen und natürlich auch seine eigenen Vorstellungen einbringen.“ Potzinger war einst Jugendspieler unter Krischan Hillenbrand beim TV Meßkirch.

Thomas Potzinger, Jahrgang 1989, wuchs in Meßkirch auf. Er begann im Alter von sechs Jahren mit dem Handball, wechselte mit 18 Jahren als Kreisläufer für einige Zeit zum TV Pfullendorf, kehrte aber schlussendlich wieder nach Meßkirch zurück, wo er in der Landesliga und in der Bezirksklasse spielte. Seine Trainerkarriere begann Potzinger bereits im Alter von 16 Jahren in der Meßkircher Jugend - selbst noch als Jugendspieler. Im Alter von nur 19 Jahren erwarb er die C-Trainerlizenz, mit der er auch höherklassige Amateurmannschaften trainieren darf. „Ich möchte gerne die B-Lizenz machen, wenn sich die Gelegenheit bietet“, kündigt er an. Seit vier Jahren ist er Chefcoach der Männermannschaft des TV Meßkirch und möchte sich nun einer neuen Herausforderung stellen.

Potzinger freut sich auf Bad Saulgau. „Als sich Krischan und Fabian Hillenbrand bei mir meldeten, habe ich mich gefreut. Ich habe mich in Meßkirch sehr wohl gefühlt, aber es war für mich nun die Gelegenheit, mich zu verändern. Die professionellen Strukturen beim TSV Bad Saulgau sagen mir zu. Ich befürworte den Weg des TSV, mehr und mehr die eigene Jugend einzubauen. Das ist für mich genau die Strategie, die ich verfolgen möchte. Darauf freue ich mich riesig, das ist auch für mich eine große Chance.“ Er sieht Potenzial beim TSV Bad Saulgau. „Es gibt einige Talente in der Jugend, die man rechtzeitig an die erste Mannschaft heranführen muss. Mein Ansinnen ist es, in Bad Saulgau etwas aufzubauen“, sagt Potzinger.

Wie die TSV-Verantwortlichen und die Spieler hofft auch Potzinger auf ein rechtzeitiges Ende des Lockdowns, um sich gut auf die kommende Saison vorbereiten zu können. „Es wäre gut, wenn wir Anfang Juni mit der Vorbereitung beginnen könnten. Ich freue mich außerdem schon auf die tolle Fankulisse in der Kronriedhalle, die ja in der Handballszene sehr bekannt ist. Es wäre von Vorteil, wenn wir dann im Herbst wieder Normalbetrieb hätten und die Zuschauer wieder mit schönen Handballspielen erfreuen könnten“, sagt der 31-Jährige.

Potzinger steht für eine solide agierende Abwehr und Risikobereitschaft in einem strukturierten Angriffsspiel. Auch überraschende Taktikänderungen stehen bei ihm auf dem Plan. „Wir müssen flexibel agieren“, fordert er von seinen künftigen Spielern.

Krischan Hillenbrand hat seinerseits die spielfreie Zeit genutzt. Während der bereits fünf Monate dauernden, spielfreien Zeit führte er viele Gespräche auch mit den Spielern der ersten Mannschaft, die den neuen Trainer in virtuellen Konferenzen kennenlernte, da Treffen coronabedingt nicht zugelassen sind. „Es ist ein Glücksfall, dass wir mit Thomas Potzinger einen ehrgeizigen Nachfolger für Fabian gefunden haben, dem neben der Leistung auch der Mannschaftszusammenhalt und der Charakter des Teams wichtig sind“, sagt Hillenbrand.

Alexander Osswald, stellvertretender Vorsitzender der Handballabteilung, ist wie der Sportliche Leiter Krischan Hillenbrand erleichtert, einen adäquaten Ersatz gefunden zu haben: „Thomas Potzinger ist ein Vollbluthandballer, zielstrebig. Er kennt unsere Vereinsziele und ist jung. Auch junge Trainer können erfolgreich sein, sie sind näher bei den Spielern. Das Alter spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass er die Mannschaft erreicht. Die Co-Trainer hat er bereits jetzt mit seinem Konzept überzeugt, auch die Spieler haben ein durchweg positives Feedback gegeben.“

Potzinger hat Betriebswirtschaft studiert und ist Leiter der Logistikabteilung eines Metall verarbeitenden Betriebes in Fridingen. Auch Potzingers Lebensgefährtin ist mit dem Handball verbandelt. Sie ist derzeit Spielerin der Meßkircher Frauen und ebenfalls im Besitz der Trainer-C-Lizenz.