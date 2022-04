„The Bohemians“ bringen „A Night of Queen“ nach Bad Saulgau

Zum Queen-Feiertag soll der Freitag, 27. April, in Bad Saulgau werden. Das versprechen die Macher der Show „A Night of Queen“ mit der britischen Band „The Bohemians“, die an dem Abend im Stadtforum gastieren. Ab 20 Uhr dreht sich für rund zwei Stunden alles um die legendäre Band Queen. The Bohemians versprechen einen bewegenden Konzertabend. „We Are The Champions“, „We Will Rock You“ oder „Bohemian Rhapsody“ – Queen haben Rockgeschichte geschrieben. Karten gibt es im Vorverkauf (erhöhte Abendkassenpreise) in Bad Saulgau in der Tourist-Information, Telefon 07581 / 2009-15 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.kultopolis.com oder www.reservix.de.