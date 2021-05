Teststation Luegebrunnen öffnet

Die Stadt Bad Saulgau hat im Zuge der Öffnungsstrategie die Testmöglichkeiten in Bad Saulgau weiter ausgebaut. Neben dem kommunalen Testzentrum auf dem Festplatz wird seit Samstag auch in Wochenmarktnähe, in der Hauptstraße vor dem „Luege-Brunnen“ getestet.

Auch diese Teststelle wird durch die DRK Bereitschaft Bad Saulgau betrieben. „Heute ist es eher noch ruhig“ sagt Bereitschaftsleiterin Carmen Gessler, „aber es muss sich ja auch erst herumsprechen, dass wir jetzt samstags in der Fußgängerzone das Testangebot machen“. Das könnte sich schnell ändern. „Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt viele Testangebote machen und hoffen auf eine baldige Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe“ so die Bürgermeisterin am Samstag beim Besuch der Teststelle.

Aktuell besteht Grund zur Hoffnung, dass die Inzidenzzahlen weiter rückläufig bleiben. Gerade dann muss das Testangebot entsprechende Kapazitäten haben, um jedem die Möglichkeit eines Testes zu geben.

Hier sieht Karl-Heinz Dumbeck die Stadt auf einem guten Weg. Neben den Testmöglichkeiten in den teilnehmenden Arztpraxen haben die örtlichen Apotheken die Testkapazitäten um ein Vielfaches ausgebaut. Hinzu kommen ab dieser Woche die Teststellen „Altes Kloster“ sowie im Stadtforum.

„Wir haben in den vergangenen Wochen über 40 ehrenamtliche Helfer geschult, die Infrastruktur wurde auf- und ausgebaut und Tests sind in ausreichender Stückzahl vorhanden“ zeigt sich der Stadtbrandmeister optimistisch auf dem Öffnungsweg der Stadt Bad Saulgau. Bei Bedarf können weitere Teststellen aufgebaut werden.

Eine aktuelle Liste mit Testmöglichkeiten in der Stadt ist wöchentlich im Stadtjournal, sowie auf der Homepage der Stadt Bad Saulgau zu finden.