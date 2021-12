Tests an den Feiertagen sind gesichert

Wegen der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage erhöhen die kommunalen Testzentren in Bad Saulgau die Testkapazitäten.

„Wir möchten unseren Beitrag zu einem möglichst sicheren Weihnachtsfest leisten“, sagt Daniel Geiger von der Stabsstelle Brand und Bevölkerungsschutz beo der Stadtverwaltung. Das sind die Änderungen:

Was ändert sich? Beide kommunale Testzentren, Festplatz und Sonnenhoftherme, werden täglich über die Feiertage betrieben. Die Drive In Teststrecke wird zusätzlich auch an den Wochenenden offen haben. Allerdings werden über die Feiertage die Testzeiten am Drive In Testzentrum auf dem Festplatz angepasst.

Die Testzeiten: An den Feiertagen wird auf dem Festplatz: Montag bis Donnerstag, 17.30 bis 19.30 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag sowie Feiertage jeweils von 14 bis 16 Uhr. Für den Drive In am Festplatz ist es wichtig, dass vorab über das System www.sig-modell.de ein Termin gebucht wird und die Testanmeldung ausgedruckt zum Test mitgebracht wird. Die Testkapazität am Festplatz wird nochmals erhöht, sodass täglich 300 Tests möglich sind. Parallel hierzu hat das Testzentrum an der Sonnenhoftherme über die Feiertage und den Jahreswechsel wie gewohnt täglich von 8.30 – 11.30 Uhr geöffnet.

Mit oder ohne Anmeldung? An der Sonnehoftherme kann auch ohne Anmeldung getestet werden, allerdings werden Terminbuchungen bevorzugt bearbeitet. „Unter Umständen müssen wir, wenn ein hohes Testaufkommen ist auch Leute wieder wegschicken, wenn kein Termin gebucht wurde“, so Geiger weiter. „Wir hoffen, dass die Menschen die Testangebote annehmen und wir nicht nach Weihnachten explodierende Inzidenzzahlen haben“.

Weitere Testmöglichkeiten: Neben den kommunalen Testzentren bieten das Testzentrum der Vitalapotheke, das DRK sowie private Dienstleister Testmöglichkeiten an.