Terry Deeth vermisst „Wetter und Burger“

Seit fast drei Jahrzehnten lebt Terry Deeth in Deutschland. Der Australier hat in Europa seine zweite Heimat gefunden. In den späten Achtzigerjahren kam er nach Deutschland, um Tennis zu spielen, um hier eine Art Basis zu haben. „Von Australien fliegst du halt nicht für jedes Turnier mal kurz nach Europa“, sagt er. Damals wollte er in Europa nur Tennis spielen, inzwischen ist daraus viel mehr geworden.

„Ein Kollege hat mich nach Pfullendorf gebracht. Dort habe ich zunächst für den Tennisclub gespielt“, erklärt der 49 Jahre alte Australier in perfektem Deutsch. Im Jahr 1989 verbrachte er erstmals den Sommer in Deutschland, spielte damals für den TC Pfullendorf. Parallel dazu gab er Tennisunterricht. „Mal hier, mal dort. Ich war jeden Tag woanders“, erinnert er sich. So richtig wollte der blonde Hüne erst gar nicht sesshaft werden, doch dann gab eins das andere. Deeth lernte seine heutige Frau Michaela kennen und beschloss schließllich eine Tennisschule aufzuziehen. Selbstständig. „Die beste Gelegenheit dazu bot sich in Sigmaringen. Wir haben hier eine wunderbare Anlage“, sagt Deeth und blickt vom erhöhten Standpunkt der Pizzeria nach draußen. Das Tingeln hatte ein Ende, Deeth seine Heimat gefunden.

Deeth, der im kommenden Mai seinen 50. Geburtstag feiert („Dann darf ich in einer anderen Altersklasse spielen“), stammt eigentlich von dort, wo andere Urlaub machen. Seine Heimat ist Gold Coast in Australiens Osten, 600 000 Einwohner. Nächste größere Stadt ist in 70 Kilometern Entfernung Brisbane. „Mittlerweile ist sehr viel los dort. Viele Touristen“, erzählt Terry Deeth. Aber er vermisse Australien nicht so sehr. „Ich telefoniere viel mit der Familie“, sagt Deeth. „Ich probiere seit vielen Jahren wenigstens einmal im Jahr in Australien zu sein“, sagt Deeth. Dann besucht er seine Eltern und seine Schwester zu sehen, obwohl auch die 1000 Kilometer voneinander entfernt wohnen. „Und wenn ich dringend mal nach Australien muss, bin ich in in einem Tag da“, sagt er. Typisch lässiger Australier.

Spiele gegen Roger Federer

Zeit hat Terry Deeth dazu, wenn die Saison in Europa ruht. Seit einigen Jahren tut sie das aber seltener. Denn längst ist Deeth etabliert auf der Senioren-Tour der International Tennis Federation (ITF), besucht Turniere wenn er es mit der Tennisschule in Einklang bringen kann und belegt Rang zwei der Weltrangliste in der Altersklasse 45 (45 bis 49). Damit scheint Terry Deeth ein bisschen das zu vollenden, was er als junger Mann begann, als auch er in den Achtzigerjahren den Traum träumte, den viele Sportler aus dem als sportbegeistert bekannten Australien träumen. 1985, als das Turnier letztmals im Dezember stattfand, schlug er bei der Juniorenkonkurrenz der Australian Open auf, auf Rasen im altehrwürdigen Kooyong. Drei Jahre später, 1988, versuchte er sein Glück in der Qualifikation des Hauptfeldes beim Turnier, das für seine tolle, positive Stimmung bekannt ist. Bereits im heute bekannten Melbourne Park auf Hartplatz. Knapp drei Monate zuvor hatte Terry Deeth sein Karrierehoch erreicht, nach einem Challenger in seiner Heimat: Position 881, Karrierepreisgeld 299 Dollar. Terry Deeth lacht. „Angesichts der großen Leistungsdichte würde das heute wahrscheinlich gerade mal für einen Platz um 2000 reichen“, spielt er sein Dasein auf der Rangliste der ATP herunter. „Auf der Weltrangliste war ich, weil ich mal irgendwo eine Wildcard gekriegt habe. Da hast du schnell ein paar Punkte.“

Überhaupt sei das Tennis von heute nicht mehr mit dem von damals zu vergleichen. „Das sind zwei verschiedene Sportarten. Heute ist alles athletischer“, sagt Deeth, der - nicht gerade typisch für einen Australier - das Spiel an der Grundlinie bevorzugt. Und so scheint die Wahl seines Tennis-Vorbilds nur auf den ersten Blick - den des Australiers - ungewöhnlich. „Ivan Lendl. John McEnroe mochte ich überhaupt nicht, schon wegen seiner Art nicht“, sagt Deeth. „Heute ist das ein bisschen anders.“ Auch wer der „GOAT“, also der „greatest of all times“, der Beste der Besten ist, ist für ihn ganz klar: „Roger Federer“, der Schweizer Grand-Slam-Rekordsieger. Mit ihm verbindet Deeth eine besondere Geschichte. In den Neunzigerjahren, weit vor Federers Einstieg auf der Tour, nahm Deeth zweimal am selben Turnier in Basel teil wie der Schweizer, auch weil Deeth Federers damaligen Verbandstrainer Peter Carter gut kannte. „Beim ersten Mal habe ich gewonnen, beim zweiten Mal Roger. Ich bin einer der wenigen, die sagen können: Ich habe eine ausgeglichene Bilanz gegen Roger“, sagt Deeth und lacht. „Aber, Spaß beiseite: Man hat schon damals gesehen, was das für ein Riesentalent ist. Er war so verspielt, aber auch einfach ein netter Kerl.“

Deeth gefällt es in Sigmaringen

Vor etwas mehr als dreieinhalb Jahren, im Dezember 2013, spielte Deeth dann seine erstes Seniorenturnier auf der ITF-Tour. „Meine Frau hat gesagt: Spiel doch da mal.“ Deeth tat wie ihm geheißen. Schlug auf und hatte Spaß. So sehr, dass er bis heute nicht davon lassen kann. „Ab und zu spiele ich mit meiner Frau auch Mixed. Bei uns funktioniert das und wir können gemeinsam unser Hobby ausüben. Für mich ist die Teilnahme an den Turnieren auch eine Art zu reisen und etwas zu sehen.“ Als Nummer zwei der Welt wird Deeth inzwischen auch von dem einen oder anderen Veranstalter eingeladen. „Früher war mir das unangenehm. Heute sehe ich das ein bisschen entspannter. Aber insgesamt ist das ein Drauflege-Geschäft. Ich habe keine Sponsoren, zahle eigentlich alles aus eigener Tasche.“ Auf der Tour trifft er selten ehemalige Weltklassespieler, wie den Ex-US-Davis-Cup-Spieler Jeff Tarango. „Die meisten der ehemaligen Stars sagen: Ich habe so lange aus dem Koffer gelebt, bin herumgereist. Jetzt ist es gut. Ich habe versucht, Jakob Hlasek zu überreden. Aber er hat keine Lust. Dabei sieht er heute noch so aus wie zu seiner besten Zeit.“

Deeth, der selbst rund 60 Matches im Jahr spielt, inklusive Turniere und in der Mannschaft des TC Sigmaringen, bekennt: „Es lebt sich hier in Sigmaringen sehr gut. Es ist ruhig, die Entfernungen hier in Europa sind nicht weit. Alles liegt eng beisammen“, sagt er. „Und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der Heimweh hat.“ Noch einmal darauf angesprochen, fällt ihm dann doch etwas ein: „Das Wetter ist in Australien besser. Und die Burger. Das können die Australier einfach besser.“ Terry Deeth lacht.