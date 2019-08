Nach drei Monaten stellt das Restaurant auf der Ravensburger Veitsburg seinen öffentlichen Betrieb schon wieder ein. Pächter Christian Ott ist frustriert.

Seine ambitionierten Pläne hoch über der Stadt sind weder an der Örtlichkeit noch am Zuspruch der Gäste gescheitert, sondern an einem eklatanten Personalproblem, sagt der Gastronom. „Unter diesen Bedingungen kann man keine reguläre Gaststätte führen“, sagt Ott.

Gaststätte seit 1.