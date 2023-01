Teilsperrungen wegen Baumfällarbeiten

Entlang der B32 werden am Ortsausgang Richtung Herbertingen (im Bereich Galgenhölzle) in den kommenden Wochen Baumfällarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. Januar, und sollen bis spätestens Ende März abgeschlossen sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Arbeiten werden soweit wie möglich außerhalb der Stoßzeiten durchgeführt. Wechselseitig müsse die Fahrbahn aber immer wieder in einer Richtung gesperrt werden. Es werde daher teilweise zu Verkehrsbehinderungen kommen.