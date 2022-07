Technisches Gymnasium feiert Abitur

Am Freitag, 8. Juli, konnte die Willi-Burth-Schule Bad Saulgau ihren erfolgreichen 13 Absolventen des Technischen Gymnasiums, Fachrichtung Gestaltungs- und Medientechnik (GMT), feierlich ihre Abiturzeugnisse überreichen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Im Dorfgemeinschaftshaus in Bogenweiler gratulierte Schulleiter Henning Schmidt-Beyrich den Schülerinnen und Schülern zu ihren herausragenden Leistungen – nicht nur bezüglich den in Zahlen ausgedrückten Noten, sondern vor Allem auch zu ihrer Entwicklung im sozialen und gesellschaftlichen Bereich, heißt es weiter. Bei den pandemiebedingten Schulschließungen und allen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus, unter denen die jetzigen Absolventen als erster Jahrgang vollumfänglich leiden mussten, war zwar durch die sehr gute Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit schuleigenen Tablets die Voraussetzung für einen erfolgreichen online-Unterricht gegeben, aber nur durch die Selbstorganisation und das Engagement der Lernenden konnte diese neue Unterrichtsform Erfolg tragen. Zudem wurde auch die Inklusion einer an der Schmetterlingskrankheit leidenden Schülerin und die Schwangerschaft einer Schülerin sowie die Geburt des Kindes während der Abiturprüfungsphase mit Bravour gemeistert.

Vonseiten der Schüler:innen gab es ein großes Lob an alle Lehrkräfte für ihren Einsatz, die individuelle Hilfestellungen, in deren Genuss die Schülerinnen und Schüler bei dieser kleinen Klassengröße kamen und die sehr angenehme Unterrichtsatmosphäre. Die Absolventen lobten auch die eher familiäre Atmosphäre der „kleinen Schule“, bei der nahezu jeder jeden kennt, die Dienstwege sehr kurz sind und deshalb auf jegliche Unvorhersehbarkeiten schnell und auf das Schülerwohl bedacht reagiert werden konnte.

Der Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife. Bei einem Gesamtschnitt von 2,27 ist besonders die Leistung von Benjamin Hoffmann hervorzuheben, der mit einem Traumschnitt von 1,0 vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er einen Preis der Schule, den Preis des Landkreises für besonderes Engagement an der Schule sowie den Bischof-Sproll-Preis für herausragende Leistungen im Fach katholische Religion.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Technischen Gymnasiums „Gestaltungs- und Medientechnik“ der Willi-Burth-Schule Bad Saulgau: Berger, Serina; Bohnet, Nele; Haag, Joana; Heiser, Alisea; Hoffmann, Benjamin; Kugler, Lilli; Laux, Leonie; Matijevic, Sarah; Schmidt, Lewin; Seel, Alexander; Stiehle, Philipp; Stopper, Oliver; Vielberth, Pia-Maria.

Auszeichnungen: Benjamin Hoffmann (1,0), Pia-Maria Vielberth (1,6). Belobigung, Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung; Leonie Laux (1,7), Belobigung; Serina Berger, Sonderpreis der Vector-Stiftung für herausragende Leistungen im Profilfach „Gestaltungs- und Medientechnik“.