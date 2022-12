Tech-Truck macht an der Willi-Burth-Schule Halt

Was sind digitale Plattformen? Wie funktioniert das Internet der Dinge? Und wofür braucht man maschinelles Lernen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Bildungsinitiative „expedition d – Digitale Technologien | Anwendungen | Berufe“. Am Montag und Dienstag, 19. und 20. Dezember, ist ein zweistöckiger Erlebnis-Lern-Truck an der Willi-Burth-Schule (Gewerbliche Schule) in Bad Saulgau zu Gast.

Junge Coaches nehmen die Schülerinnen und Schüler mit in die Welt digitaler Technologien und sensibilisieren sie für die Bedeutung digitaler Kompetenzen in Technik- und IT-Berufen. Der Bildungstruck ist ein gemeinames Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit

Der Tech-Truck ist für das Programm „Coaching4Future“ in Baden-Württemberg unterwegs, um Jugendliche dafür zu begeistern, die Digitalisierung mitzugestalten. „Die Arbeitswelt von morgen wird digital sein. Fast alle Berufe werden mit digitalen Technologien in Berührung kommen“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. „Mit expedition d wollen wir Schulen dabei unterstützen, die Jugendlichen auf diese Veränderungen vorzubereiten.“ Stefan Küpper, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, ergänzt: „In unseren Betrieben ist die Digitalisierung bereits in vollem Gang, weswegen der Fachkräftebedarf im technischen Bereich und in der IT stetig zunimmt. Mit der Initiative wollen wir junge Menschen für die Chancen einer digitalen Zukunft begeistern.“

Zu Beginn des Rundgangs durch den expedition d-Truck entdecken die Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums sowie des Berufskollegs an der Willi-Burth-Schule gemeinsam mit den beiden Coaches, Erziehungswissenschaftlerin Aurelia Stein und Biochemiker Markus Döring, wo ihnen digitale Technologien begegnen. Anschließend erhalten sie den Auftrag, eine eigene Innovation zu entwickeln wie zum Beispiel eine Fitness-App oder einen digitalen OP-Assistenten. Welche Technologien sie dafür brauchen, finden sie im „Raum der Technologien“ im Erdgeschoss des Trucks heraus. An Stationen zu Robotik, Sensorik, Machine Learning, Coding, Virtual Reality und vielem mehr lernen sie die jeweilige Technologie kennen, lösen praxisorientierte Aufgaben und kniffelige Quizfragen.

Im „Raum der Ideen“ im Obergeschoss halten sie in einem „DigiPoster“ fest, welche Technologien und Berufsbilder sie für ihre digitale Innovation benötigen. Dabei kommt es vor allem auf Teamwork, Kreativität und Kommunikation an – wichtige Kompetenzen für die digitale Welt. Ein interaktives Escape-Game ergänzt das Programm.