TC Winterlingen schafft den Wiederaufstieg

Die Senioren 30/1 des TC Winterlingen haben in souveräner Manier am vergangenen Samstag, durch einen 7:2-Erfolg beim TC Onstmettingen, den Aufstieg in die Bezirksoberliga unter Dach und Fach gebracht. Mit einer weißen Weste von 4:0-Siegen schafft Winterlingen nach dem Abstieg in der vergangen Saison den sofortigen Wiederaufstieg. In der neuen Klasse ist der Klassenerhalt das erklärte Ziel für die kommende Saison. Für den TC Winterlingen waren im Einsatz Jonas Wiehl, Jochen Schäfer, Raphael Kleiner, Thomas Steinhart, Timo, Schempp, Alejandro Palacios-Tovar und Marc Gratz. Foto: TC Winterlingen