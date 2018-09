TC Sigmaringen holt die meisten Titel

Der TC Bingen hat am vergangenen Wochenende zum neunten Mal die Jugend-Kreismeisterschaften im Tennis ausgerichtet. 41 Spieler im Alter von zehn bis 18 Jahren aus neun Vereinen spielten in neun Wettbewerben um die Kreismeistertitel, unter den Augen vieler Zuschauer. Einige Matches wurden auch auf der Anlage des TC Sigmaringen gespielt. Bei herrlichem Wetter meisterte die Turnierorganisation von Turnierleiter Peter Mentner die Titelkämpfe „meisterlich“, sodass alle Matches pünktlich zu Ende gespielt werden konnten. Vier der neun Titel gingen an den TC Sigmaringen. Jeweils zwei Titel sicherten sich Mengen und Hohentengen, einen davon - im Doppel der U18-Junioren - gemeinsam. Je ein Titel ging an den TC Pfullendorf und an den TC Kreenheinstetten. Der Vorsitzende des TC Bingen sowie der Schirmherr, Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer, stellten bei der Siegerehrung die Bereitschaft zum Wettkampf, die Fairness sowie die Disziplin der Spieler heraus. Weiterhin wurde das Engagement der Mitglieder des TC Bingen, die mit viel Arbeit und Einsatz das Event erst möglich gemacht haben, betont.

Jungen, Junioren U 12: 1. Maximilian Heckelmann (TC Sigmaringen), 2. Tim Arnold (TC Sigmaringen) U 14: 1. Julian Mahl (TC Sigmaringen), 2. Finn Hummel (TC Pfullendorf). - Doppel U 14: 1. M. Heckelmann/C. Schnabel (TC Sigmaringen), 2. F. Hummel/Y. Reichle (TC Pfullendorf) U 16: 1. Moritz Kiem (TC Sigmaringen), 2. Jan Fischer (TC Mengen), 3. Kevin Kautz (TC Mengen) U 18: 1. Silas Hülsbuch (TC Hohentengen), 2. Laurent Stuböck (TC Hohentengen), 3. Jonathan Teufel (TC Bingen). - Doppel U 18: 1. J. Fischer (TC Mengen)/J. Stuböck (TC Hohentengen), 2. M. Kiem/H. Lehner (bd. TC Sigmaringen) Mädchen, Juniorinnen U 14: 1. Michelle Volk (TC Kreenheinstetten), 2. Luisa Arnold (TC Sigmaringen). U 16: 1. Greta Kiem (TC Mengen), 2. Chantal Steiger-Diaz (TC Pfullendorf), 3. Jennifer Witte (TC Mengen). Doppel U 18: 1. L. Barlecay/C. Steiger-Diaz (TC Pfullendorf), 2. J. Witte/G. Kiem (TC Mengen).