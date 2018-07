TC Sigmaringen greift nach dem Verbandstitel

Die erste Mannschaft der Senioren 40 des TC Sigmaringen bleibt in der Württembergliga auf Meisterschaftskurs. Als einzige ungeschlagene Mannschaft kann der Tabellenführer am letzten Spieltag, am kommenden Sonntag zu Hause in Sigmaringen, mit einem Sieg gegen den SV Böblingen das Titelrennen für sich entscheiden. Damit könnte zum zweiten Mal eine Mannschaft des TC Sigmaringen den Titel des württembergischen Mannschaftsmeisters an die Donau holen. Zuletzt hat das die Senioren 30/1 Mannschaft im Jahr 2013 geschafft.

Vergangenen Sonntag waren die 40’er zu Hause gegen den SV Sillenbuch erfolgreich. Ein deutliches 8:1 stand am Ende auf dem Tableau. Lediglich ein Einzel ging verloren. Spannend war die Begegnung des an Nummer eins spielenden Toby Mitchell.

Der Australier fand keinen guten Start in die Partie und musste nach einem 1:4-Rückstand den ersten Satz mit 4:6 an seinen Gegner Ralph Rost abgeben. Aber Mitchell gab sich nicht geschlagen. Furios kämpfte er sich zurück und entschied den zweiten Satz mit 6:0 für sich. Im entscheidenden Matchtiebreak ließ er seinem Gegner keine Chance. 10:1 hieß es am Ende. Nach den Einzeln stand es 5:1 für Sigmaringen. Die abschließenden drei Doppel gingen ebenfalls an den TC.

Der kommende Sonntag wird zum Tennis-Highlight in Sigmaringen. Neben der Entscheidung im Kampf um die württembergische Mannschaftsmeisterschaft geht es für zwei weitere Mannschaften bei ihren Heimspielen um alles. Die Männer des TC Sigmaringen sind in der Bezirksklasse - genauso wie der Tabellenzweite aus Berkheim - ungeschlagen. Mit 44:1 gewonnenen Matches haben die Sigmaringer die bessere Ausgangslage im direkten Zusammentreffen im Kampf um den Aufstieg. Ebenfalls am Sonntag spielen die Frauen des TC Sigmaringen zu Hause. Sie kämpfen bei ihrer letzten Begegnung in der Saison gegen den SV Aichstetten um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Alle drei Heimspiele versprechen also neben bestem Tennis Höchstspannung auf der Anlage des TC Sigmaringen. Der Verein hofft auf breite Unterstützung und freut sich ab 10 Uhr auf viele Zuschauer.