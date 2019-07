TC Mengen richtet Kreismeisterschaft aus

Der Tennisclub Mengen richtet vom 26. bis 28. Juli die Tennis-Jugendkreismeisterschaften aus. Anmeldeschuss für das Turnierwochenende ist bereits der kommende Montag. Spielbeginn an den einzelnen Turniertagen ist am Freitag, ab 14 Uhr und am Samstag und Sonntag, jeweils um 9 Uhr.

Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendlichen, die Mitglied in einem Tennisverein des Landkreises Sigmaringen (Württembergischer und Badischer Tennisverband) sind. Nachdem im vergangenen Jahr die Teilnehmerzahlen erheblich zurückgegangen waren, entschied sich der Veranstalter, die Meisterschaften nicht in das letzte, sondern in das erste Ferienwochenende zu legen. Die bisherigen Anmeldezahlen zeigen aber, dass noch reichlich Luft nach oben ist. Gespielt wird in den Altersklassen U12 bis U18 (Junioren/Juniorinnen) sowie bei den Knaben und Mädchen in der Altersklasse U10. Einzelheiten hierzu sind der Ausschreibung zu entnehmen.