TC Mengen hat die Chance auf den WTB-Titel

Die Tennis-Junioren des TC Mengen stehen vor dem größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte, denn sie nehmen an diesem Wochenende an der Endrunde der württembergischen Meisterschaft der Vierer-Mannschaften in Pfullingen teil. Nachdem das Team um Mannschaftsführer Dennis Kautz sowie Silas Hülsbusch, Jan Fischer und Kevin Kautz in der regulären Saison ungeschlagen Meister wurde, qualifizierte sie sich für das Entscheidungsspiel um die Bezirksmeisterschaft gegen den TC Ösch-Weingarten. Dieses Spiel gewannen die Mengener glatt mit 6:0. Somit qualifizierten sich die Junioren für die Endrunde des WTB . An dieser Endrunde nehmen die Meister aller WTB-Bezirke A bis F teil. Da insgesamt nur fünf Mannschaften teilnehmen, gab es am vergangenen Wochenende bereits ein Viertelfinale, drei Mannschaften kamen kampflos in die Vorschlussrunde, darunter der TC Mengen zugelost, der somit direkt fürs Halbfinale qualifiziert ist.

In diesem Halbfinale spielen am Samstag, 23.September, die Mengener Junioren gegen den TC Ötisheim, Meister des Bezirks A. Im zweiten Halbfinale trifft der TC Bochingen auf den TC Berkheim/Esslingen. Die beiden Halbfinalsieger treffen am Sonntag, 24. September, im Finale aufeinander.

„Für unseren Verein ist die Teilnahme bei der württembergischen Endrunde bereits ein Riesenerfolg. Wir freuen uns darauf, uns mit den Meistern der anderen Bezirke messen zu dürfen. Nun werden wir diese Spiele genießen und schauen, was dabei rauskommt. Es werden definitiv enge Spiele sein, bei denen die Tagesform entscheiden wird“, sagt Mannschaftsführer Dennis Kautz. (sil)