TC Bad Saulgau startet erfolgreich

Zwei Spiele, zwei Siege. Das ist die Bilanz des TC Bad Saulgau am ersten Wochenende der „Corona-Verbandsrunde“. Sowohl die zweite Mannschaft der Frauen als auch die U15 Junioren verließen den Platz als Sieger. Die Spiele der Männer und der Senioren 50 wurden verlegt.

Zwei der an der Corona-Verbandsrunde teilnehmenden Mannschaften des TC Bad Saulgau sind erfolgreich in die Saison gestartet. Die Mannschaft Frauen 2, Kreisstaffel 1, kam mit einem 4:2-Sieg aus Obermarchtal zurück, die Junioren U 15, Bezirksstaffel 2, setzten sich mit einem deutlichen 6:0 gegen Sigmaringen II an die Tabellenspitze.

Die Partie der Männer gegen Steinhausen/R. wurde auf den 19. Juli verlegt, das Spiel der Senioren 50 gegen Ulm-Söflingen wird erst am 30. September ausgetragen.

Zum Saisonstart konnte die Mannschaft Frauen 2 einen 4:2-Sieg mit nach Hause nehmen. Somit wiederholte das Team um Mannschaftsführerin Sandrine Stark das Ergebnis vom Vorjahr, das ihr im Heimspiel gelungen war.

Sandrine Stark (6:2, 6:1), Sonja Miko (6:0, 6:0), und die erstmals spielende Karla Hipp (6:1, 6:0) gewannen ihre Einzel im Schnelldurchgang. Bad Saulgaus Spitzenspielerin Darja Feofanova musste sich dagegen knapp im Matchtiebreak (4:6, 6:2,8:10) geschlagen geben. Darja Feofanova und Dilan Yasar, die nur im Doppel eingesetzt wurde, holten dann im Match-Tiebreak den entscheidenden vierten Punkt. Dies reichte zudem zur Tabellenführung in der Kreisstaffel.

Die Junioren U15 waren mit großen Hoffnungen nach Sigmaringen gefahren.

Die Mannschaft um Elias Gorskij spielt nun schon einige Jahre zusammen und hat sich an den Wettkampfrhythmus gewöhnt. Dies stellte sie auch in Sigmaringen unter Beweis. Ohne Satzverlust traten sie die Reise nach Bad Saulgau an. Elias Gorskij (7:6, 7:6), Damjan Zec (6:3, 6:2), Vincent Beikirchner (6:1, 6:2) und Liam Linder (6:3, 6:1) gewannen ihre Einzel mehr oder weniger klar.

Auch die Doppel in der Aufstellung Gorskij/Zec und Beikirchner/Linder waren eine klare Sache für Bad Saulgau, und so eroberten auch die U15-Cracks die Tabellenführung in der Bezirksstaffel.

Am kommenden Wochenende, 4./5. Juli spielen die Junioren U 15 beim TC Altshausen und die Senioren 50 empfangen den TSV Eschach. Die Männer und die Frauen II sind spielfrei.