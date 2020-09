TC Bad Saulgau schafft den Durchmarsch

Ziel erreicht, zünftige Feier verdient: Durch einen knappen, aber letztlich verdienten 5:4-Sieg bei der TSG Söflingen haben die Senioren 50 des TC Bad Saulgau ungeschlagen die Meisterschaft in der Tennis-Verbandsliga und damit den Durchmarsch und den direkten Aufstieg in die Oberliga geschafft. Als Außenseiter angetreten - die Spieler des Gegners hatten durchweg bessere Leistungsklassen vorzuweisen - musste sich die Mannschaft den Sieg hart erkämpfen. Konnten Oliver Gönner, Frank Mollenkopf und der erstmals eingesetzte Edeljoker, das Urgestein des TC, Edgar Kempter, ihre Spiele gewinnen, mussten Karl Kowalewski, Elmar Trunk und Holger Beck ihre Punkte den Gegnern überlassen. So mussten wieder einmal die Doppel entscheiden. Wie eng die Partie war, zeigt, dass beide siegreichen Doppel nach verlorenem ersten Satz erst im Match-Tiebreak entschieden wurden. Gönner/Hipp und Mollenkopf/Kempter holten schließlich in einem nervenaufreibenden Finish die nötigen Punkte zum Sieg, zur Meisterschaft und zum Aufstieg.

Das Foto zeigt die Mannschaft des TC Bad Saulgau: Hinten (v.l): Gernot Maier, Alexander Arnold, Karl Kowalewski, Elmar Trunk, Edgar Kempter, Frank Mollenkopf sowie vorne (v.l.): Oliver Gönner, Michael Humpl, Thomas Hipp, Holger Beck. Foto: Bruno Wetzel