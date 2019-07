TC Bad Saulgau erringt weiteren Titel

Der TC Bad Saulgau kann sich, kurz vor dem Start zu den Knoll Open über eine weitere Meisterschaft freuen. Auch die erste Mänermannschaft hat am vergangenen Wochenende den Meistertitel unter Dach und Fach gebracht. Die Senioren 30 bleiben in der BOL. Entscheidungsspiele um den Aufstieg bestreiten die Senioren 50/1, 60 und 65. Insgesamt waren sieben Mannschaften des TC Bad Saulgau im Einsatz. Es gab fünf Siege und nur zwei Niederlagen. Die Männer des TCS errangen die Meisterschaft, die zweite Frauenmannschaft sicherte sich Rang zwei und die Seniorenmannschaften 30 und 50/2 halten die Klasse.

Männer: Die Männermannschaft konnte durch einen Sieg im letzten Saisonspiel gegen den TC Bingen den Aufstieg in die Bezirksstaffel realisieren. Im Duell der bis dahin ungeschlagenen Mannschaften waren alle Einzel hart umkämpft, lediglich Andreas Kapp konnte glatt in zwei Sätzen gewinnen. Fabian Stöhr, Lucas Neunteufel und Matthias Burth mussten dagegen in den Matchtiebreak, bewiesen dort aber bessere Nerven als ihre Gegner und konnten somit den Erfolg bereits nach den Einzeln sichern. Am Ende stand ein für Bad Saulgau in dieser Höhe nicht zu erwartender 5:1-Sieg und damit die Meisterschaft der Bad Saulgauer fest.

Frauen 2: Durch einen klaren 6:0-Sieg in Bingen sicherte sich das erstmals gemeldete Team um Sandrine Schweizer überraschend Platz zwei in der Kreisstaffel. Amanda Serban, Sandrine Schweizer im Matchtiebreak, Sophie Werner und Sonja Miko gewannen sowohl ihre Einzel als auch die Doppel und konnten sich so über den zweiten Platz in der Kreisstaffel freuen.

Senioren 30: Der Nichtabstieg der Mannschaft um Thorsten Maier stand bereits vor der letzten Begegnung fest. Dies war auch besser so, denn die Mannschaft aus Langenargen zeigte bei ihrem 8:1-Sieg in beinahe allen Spielen ihre Überlegenheit auf. Lediglich dem erstmals eingesetzten Andreas Moll, der sich aufgrund des Bächtlefestes in Bad Saulgau aufhielt, war es vorbehalten, den Ehrenpunkt zu holen.

Senioren 50/2: Mit einem 4:2-Sieg in Aulendorf sicherte sich auch die Mannschaft von Roland Mutschler die Klasse. Nach drei gewonnenen Einzeln durch Alexander Arnold, Paul Schanz und Erhard Zoll, davon zwei im Matchtiebreak, und der Niederlage von Manfred Landig reichte der Sieg des Doppels Arnold/Schanz zum letztendlich knappen, aber verdienten Sieg.

Aufstiegsspiele: Aufgrund einer Änderung in der Einteilung der Klassen auf Verbandsebene steigen die Senioren 50/1, 60 und 65 trotz Meisterschaft nicht direkt auf, sondern müssen ein Entscheidungsspiel gewinnen, um aufzusteigen. Dabei traten die „65’er“ am Mittwoch bei der TA SC Mengen (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest), am Samstag die Senioren 50/1 bei der TSG Söflingen und die Senioren 60 empfangen den TC Bergatreute.