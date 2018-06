Tausende von Bildern sagen mehr als Worte

500 Jahre Bächtlefest sind für den Bürgerausschuss für Heimatpflege der Stadt Bad Saulgau in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Stadtmuseum Grund genug für eine Sonderausstellung im Stadtmuseum. Die Ausstellung bietet einen Gesamtüberblick über das Bächtlefest – mit vielen Fotos, wenig Text, einem Bilderrätsel und vielem mehr. Die Ausstellung wird am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr eröffnet.

Eine Woche lang hat der Bürgerausschuss noch Zeit und Mühe, die Ausstellung 500 Jahre Bächtlefest zu vervollständigen. „Wir sind schon relativ weit“, sagt Richard Frey, Präsident des Bürgerausschusses. Frey kann sich dabei auf seine vielen Helfer und Freiwilligen verlassen, die fast jeden Tag im Stadtmuseum sind, um die Exponate richtig aufzuhängen, zu bekleben, zu beleuchten und an geeigneter Stelle im Erdgeschoss und im ersten Stock des Stadtmuseums zu platzieren. „Es waren an die 30 Stunden, die ich jetzt schon hier war“, sagt Heinz Holderried, der auf einer Leiter steht, um eine schwere Plane mit aufgedruckten Fotos von den Bad Saulgauer Ortsteilen in Position bringen muss. Holderried erhält dabei Unterstützung von Paul Weiß. „Der ist handwerklich sehr begabt“, ergänzt Holderried, der eine große Freude an der Sonderausstellung hat.

Geschichtlicher Rückblick

„Wir wollen Einheimischen, Auswärtigen und Kurgästen unser gesamtes Bächtlefest präsentieren“, ergänzt Richard Frey, der selbst etliche Stunden in die Ausstellung investiert hat, die keine Wünsche offen lässt und mit Sicherheit die Herzen der Besucher erobern wird. Auf viel Text verzichtet der Bürgerausschuss, außer es handelt sich um die Entstehung des Bächtlefests oder einen geschichtlichen Rückblick in das 18. und 19. Jahrhundert. Die Ausstellung ist stattdessen geprägt von aktuellen und historischen Fotos. Was die Ausstellung besonders macht? Der Bürgerausschuss dokumentiert mit Hunderten von auf Platten aufgeklebten Fotos den kompletten historischen Festzug, vom ersten bis zum dritten Teil. Zur Ausstellung gehören unter anderem auch 50 Jahre Musischer Abend, die Wagenhalle, die Kostüm- und Fundushalle.

Und Richard Frey ließ sich für die Ausstellung ein Bilderrätsel einfallen. Die Besucher sollen auf älteren Fotos 18 Menschen erkennen, ihren Namen notieren und bei einem Gewinnspiel mitmachen. „Die Sieger bekommen als Preis das Buch ,500 Jahre Bächtlefest – 50 Jahre Bürgerausschuss“, sagt Frey, der ankündigt, dass die Ausstellung bis 21. Oktober dauert, damit bei einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Heimatfest in Süddeutschland die Teilnehmer einen Eindruck davon bekommen, welche Vielfalt das Bächtlefest zu bieten hat. Zur Einstimmung wird dann den Gästen ein knapp 15-minütiger Imagefilm über das Bächtlefest gezeigt, der auch während der viermonatigen Ausstellung zu sehen ist.

Nächste Woche soll die Ausstellung mit Fahnen geschmückt werden. Und Frey will noch ein etwa 1,40 Meter großes Herz aufhängen. An Ideen fehlt es ihm nicht. An Helfern auch nicht. Heinz Holderried ist bereit, noch weitere Stunden im Stadtmuseum zu verbringen.