Tatü Tata, die Feuerwehr war da

Anlässlich zum Namenstag des Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehr, besuchte uns die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau Abteilung Bogenweiler mit ihrem Löschgruppenfahrzeug im Katholischen Kindergarten St. Josef in Bad Saulgau. Zu Beginn trafen sich alle Kindergartenkinder im großen Kreis und begrüßten die Feuerwehrfrau, sowie drei weitere Feuerwehrmänner ganz herzlich. Die Kinder hatten die Gelegenheit, die Ausrüstung und das Atemschutzgerät näher zu betrachten. Alle ihre Fragen wurden freundlich aufgenommen und professionell von den Feuerwehrleuten beantwortet. Bei der Frage, wer einmal Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann werden möchte, reckten sich in wenigen Sekunden viele Hände in die Höhe. Anschließend gingen die ErzieherInnen gruppenweise mit den Kindern ins Außengelände, um das Löschgruppenfahrzeug LF10 anzuschauen. Die hundert Kinder durften die Helme aufsetzen, testen, wie schwer ein Schlauchtragekorb ist und das Strahlrohr betätigen. Das größte Highlight für die Kinder war, dass sie im Fahrzeug probesitzen durften. Die Kids vom Kindergarten St. Josef haben gemeinsam viel Neues und Spannendes über die Feuerwehr erfahren. Die strahlenden Gesichter sagten alles über eine begeisterte, gelungene Aktion mit der Feuerwehr aus. Mit einem freudigen Winken verabschiedeten sich die Kinder bei der Feuerwehr, die mit Martinshorn und Blaulicht vom Hof fuhr.

Vielen Dank an die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau Abteilung Bogenweiler, die nach diesem eindrucksvollen Besuch mit Sicherheit für genügend Nachwuchs gesorgt hat.