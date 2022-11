Tatjana Maria meldet sich aus Monte Carlo

Insgesamt 27 Auszeichnungen hat die Stadt Bad Saulgau am Dienstag, 15. November, an besonders erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler und Mannschaften vergeben. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Doris Schröter übernahm Krischan Hillenbrand, der sich als sportlicher Leiter der Bad Saulgauer Handballer bestens in der hiesigen Sportwelt auskennt, die Moderation des Abends.

Aus Monte Carlo live als „Special Guest“ zugeschaltet war Tatjana Maria, die derzeit vermutlich bekannteste Bad Saulgauer Sportlerin. Sie erreichte dieses Jahr das Halbfinale in Wimbledon.

Voller Kalender

Trotz ihres vollen Tourkalenders hatte die in Bad Saulgau geborene Tennisspielerin Zeit gefunden, dem Moderatorenduo Hillenbrand-Schröter eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten – zum Erfolg in Wimbledon, zum Werdegang als Tennisspielerin, aber zu ihrem Engagement als sportpolitisch aktive Athletin.

So setzt sich Maria beispielsweise für eine Verbesserung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Tennissport ein.

Deutscher Kartmeister erstmals ausgezeichnet

Zuvor hatten Schröter und Hillenbrand 27 Auszeichnungen an Sportlerinnen und Sportler verliehen, die sich 2022 mit ganz besonderen Leistungen und Siegen hervorgetan hatten. Unter den Geehrten waren bereits bekannte Gesichter, beispielsweise Billard-Crack Steffen Groß, die Deutsche Meisterin in Freestyle-Taekwondo, Rebekka Hartok, oder Schwimmerin Lilli Gerth.

Erstmals ausgezeichnet wurde hingegen der Deutsche Kartmeister in der Juniorklasse, Rocco Curcio. Und auch die Kendo-Gruppe des TSV Bad Saulgau, die mit einer Vorführung ihrer japanischen Kampfsportübungen für einen spannenden Auftakt sorgte, war zum ersten Mal bei der Veranstaltung mit dabei.

Vereinsarbeit – eine Herzenssache

Das Verdienst dieser sportlichen Erfolge sei eindeutig den Vereinen zuzuschreiben, so Bürgermeisterin Doris Schröter. Denn obwohl wegen des im vergangenen Jahr immer noch teilweise weggefallenen Wettkampfgeschehens alles in allem weniger Sportlerinnen und Sportler als bei den letzten Ehrungen ausgezeichnet werden konnten, seien die Erfolge ein Zeichen dafür, dass die Sportlerinnen und Sportler am Ball blieben.

Dies liege daran, dass die Vereine es schafften, ihre Mitglieder zu binden und zu motivieren. Vereinsarbeit sei zwar eine gewisse Verpflichtung, aber sei eben auch „Herzenssache“, so Schröter.