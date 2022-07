LIVE-BLOG: Rockt Tatjana Maria heute das Wimbledon-Halbfinale? Oberschwaben fiebert mit

Beim prestigeträchtigen Tennisturnier kämpft die Saulgauerin gegen die Tunesierin Ons Jabeur um den Einzug ins Finale. Familie und Freunde fiebern mit. Wir sind heute im Live-Blog auf Schwäbische.de mit aktuellen Informationen und Stimmungen mit dabei.

Tatjana Maria spielt heute im Halbfinale von Wimbledon gegen Ons Jabeur um den Einzug ins Finale.

Die 34-Jährige stammt aus Bad Saulgau.

In ihrer oberschwäbischen Heimat drücken Familie, Freunde und Weggefährten die Daumen.

Ein ganz besonderer Tag ist heute für Tennisspielerin Tatjana Maria - und für ihre Heimat Bad Saulgau. Denn die 34-Jährige steht zum ersten Mal im Halbfinale von Wimbledon, dem wohl prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt.

Wirklich gerechnet - da ist sich die Tenniswelt einig - hat beim diesjährigen Grand-Slam-Turnier niemand mit der 34-Jährigen, die als Tatjana Malek 1987 in Bad Saulgau zur Welt kam. Denn zweimal schon kämpfte sie sich aus der Babypause zurück ins harte Profigeschäft: 2013 freute sich die Athletin mit ihrem Mann, dem französischen Tennistrainer und Manager Charles-Edouard Maria, über die Geburt von Tochter Charlotte. Im April 2021 kam Töchterchen Cecilia hinzu.

Maria verbindet einiges mit Wimbledon. Als sie mit Charlotte schwanger war, spielte sie in der ersten Runde an der Church Road. Im ersten Jahr nach der Geburt erreichte sie Runde drei - bis 2022 ihr bestes Resultat. Nun kam Cecilia vor 15 Monaten zur Welt und Beobachter sind sich einig: Maria, die derzeit auf Platz 106 der Weltrangliste steht, ist so gut wie nie zuvor.

Wenn die gebürtige Oberschwäbin an diesem Donnerstag, ab 14.30 Uhr im Halbfinale auf die Tunesierin Ons Jabeur trifft, werden ehemalige Weggefährten und Fans in Bad Saulgau also mit ihr fiebern, denn einen Grand-Slam-Titel konnte die bald 35-Jährige bislang noch nicht für sich verbuchen.

Diesen besonderen Tag begleiten wir heute in unserem Live-Blog.

++ Von Maria über Schult bis Geisenberger

(08.09 Uhr) Auf Mütter warten im Leistungssport ganz besondere Herausforderungen. Ohne Hilfe sei es nicht möglich, Familie und die Karriere möglichst gut zu vereinen, sagt Ex-Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Immer mehr Frauen gelingt das mit ihren Familien aber ganz hervorragend. Hier eine Auswahl deutscher Powermütter:

++ Das wünschen die Bad Saulgauer ihrem Tennis-Star Tatjana Maria

(07.01 Uhr) Einigen Bad Saulgauern war der Name Tatjana Maria bislang kein Begriff, doch durch den Einzug ins Wimbledon-Halbfinale hat sich das schlagartig geändert. Nun sind sie um so stolzer auf die gebürtige Saulgauerin, die heute Mittag um den Einzug ins Finale kämpft. Unsere Redaktion hat sich in der Innenstadt umgehört, wie die Bürger die Erfolge des Tennis-Stars verfolgen.

Die 34-jährige Tatjana Maria aus Bad Saulgau steht im Wimbledon-Halbfinale. Das sagen die Menschen in ihrer Heimatstadt dazu.

++ Vom Trachtenverein nach Wimbledon: Wie sich Tatjana Maria einst fürs Tennis entschieden hat

(06.34 Uhr) Tajana Maria wurde im August 1987 in Bad Saulgau geboren. Schon als Kind entdeckte sie dort ihre Liebe zum Tennis. Wie sie dort aufwuchs und was Familie, Freunde und Weggefährten über den sensationellen Einzug ins Wimbledon-Halbfinale, lesen Sie hier.

++ Wimbledon-Halbfinale zwischen Maria und Jabeur - Übertragung im Free-TV?

(06.22 Uhr) Tatjana Marias Match gegen Jabeur soll am Donnerstag Nachmittag ab 14.30 Uhr auf dem Centre Court beginnen. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen, da sich der Privatsender "Sky" erneut die Übertragungsrechte für das Grand-Slam-Turnier gesichert hat.

"Sky Sport 1" übeträgt die Partie ab 14.15 Uhr. Der frühere Sky-Streamingdienst "Wow" zeigt das Match im Livestream - auch hier benötigen Zuschauer allerdings ein Abo.

++ Tatjana Maria: „Tennis kommt erst an zweiter Stelle“

(06.09 Uhr) Wegen ihrer Profikarriere ist Maria schon vor einigen Jahren in die USA ausgewandert und lebt mit ihrer Familie in Palm Beach Garden an der Ostküste Floridas. In der Nähe berühmte Tennis-Nachbarinnen: Zu den Williams-Schwestern Venus und Serena pflegt die Bad Saulgauerin Kontakt, tauscht sich mit Serena auch über das Muttersein aus. Der Tennissport bestimmt den Alltag der Familie.

Über ihr Tennis-Leben hat Tajana Maria im Mai mit Julia Brunner von der „Schwäbischen Zeitung“ gesprochen:

++ Von Oberschwaben ins Wimbledon-Halbfinale

(06.01 Uhr) Erste Gehversuche im Tennis unternahm Tatjana Maria mit vier Jahren beim TC Bad Saulgau. Wir blicken auf ihre Karriere zurück und zeigen Bilder aus jungen Jahren: