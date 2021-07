Taschendieb ist in Bad Saulgau unterwegs

Am Samstag etwa gegen 14.30 Uhr befand sich die 90-jährige Geschädigte beim Einkaufen in einem Selbstbedienungsladen in der Platzstraße in Bad Saulgau. Während des Einkaufs stellt die Geschädigte ihre Handtasche, in welcher sich die Geldbörse befand in den Einkaufswagen. Nach Beendigung des Einkaufs stellte sie an der Kasse fest, dass der Geldbeutel mit über 200 Euro Bargeld, AOK- und Bankkarte entwendet wurde. Etwa zu gleicher Zeit wurde im selben Einkaufsmarkt einer 36-jährigen Frau ebenfalls die Geldbörse entwendet. Hier erbeutete der Dieb oder Diebin lediglich Debitkarten und Dokumente, jedoch kein Bargeld. Hinweise werden beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/48 20 entgegengenommen.