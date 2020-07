Talente und Trainer machen sich ein Bild

Rund 70 jugendliche Torspieler hat die ProKeeper Akademie (ProKa) Oberschwaben beim C.A.T.C.H.I.N.G.-Event im Neufraer Waldstadion begrüßen können. Außerdem machten sich viele erwachsene Torspieler und Torspielertrainer vor Ort ein Bild von der Arbeit der Akademie.

„Das neue C.A.T.C.H.I.N.G. – Event war für uns sehr emotional. Nachdem die Torspieler-/innen aus der Region Oberschwaben in den vergangenen Monaten kein offizielles Torwarttraining wahrnehmen konnten, waren wir sehr glücklich, an diesem Tag insgesamt circa 70 Jugendtorhüter/-innen sowie in Verbindung mit der neuen ProKa-Torwarttrainerausbildung auch sehr viele erwachsene Torwarte und Torwarttrainer zu begrüßen“, sagte Thomas Deutsch in der Rückschau auf die Veranstaltung. Felix Kielkopf, neuer Leiter der ProKa-Torwarttrainerausbildung informierte die Teilnehmer über die Ausbildungsmodule und gab mit dem Training auf dem Platz des Waldstadions einen Einblick in die Ausbildung. Denn nachdem der Torspielertag im Frühjahr ausgefallen war, ist der im Herbst 2020 terminiert: Er findet am 13. September in Neufra/Donau statt. „Wir konnten schon sehr viele Anmeldungen zum nächsten Torspielertag im Herbst verzeichnen“, so Deutsch.

Bei den Torspielertagen werden neben den Übungen auf dem Platz (sportliche Kompetenzen) auch die Persönlichkeitsentwicklung trainiert. Dabei bietet die Akademie Übungen zur „körperlichen Leistungsfähigkeit“ und im Bereich der „mentalen Stärken“ des Torspielers an. Innerhalb seiner mentalen Stärken trainiert der jeweilige Torspieler seine „sozialen Kompetenzen“, „Selbstkompetenzen“, „Emotionalen Kompetenzen“ und „Führungskompetenzen“.