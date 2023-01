Take-That-Star Howard Donald macht Mini-Kneipentour in Bad Saulgau

Sie sind zum Verwechseln ähnlich – wäre da nur nicht die Lockenpracht des einen. „Als ich noch Haare hatte, wurden wir tatsächlich oft verwechselt“, verrät Michael Donald. Was bei einem Bruderpaar nicht ungewöhnlich ist, aber meistens ohne Folgen bleibt. In Michaels Fall bescherte ihm die Ähnlichkeit aber öfter die Begegnung mit kreischenden Teenies. Denn der 57-Jährige ist der große Bruder des „Take That“-Mitglieds Howard Donald. Jüngst hat der Star ihn mit einem Besuch in der oberschwäbischen Wahlheimat überrascht.

Vom Club zur großen Bühne

Howard Donald wurde mit der britischen Boyband Take That in den 1990er-Jahren zum Superstar. Doch bevor der heute 54-Jährige die großen Bühnen eroberte, arbeitete er als Model und Breakdancer. Der spätere Manager hatte den Erfolg von „New Kids on the Block“ in den USA beobachtet und wollte das für Großbritannien schaffen. So wurden die Jungs gecastet.

Die britische Boyband Take That in alten Zeiten: Gary Barlow (von links), Howard Donald, Mark Owen, Robbie Williams und Jason Orange. Das Foto stammt aus dem Januar 1993. (Foto: Neil Munns/dpa)

Nach der Gründung 1990 spielte „Take That“ erst in kleinen Clubs, oft nur vor überschaubarem Publikum. Ganz oft dabei: Howards drei Jahre älterer Bruder Michael. „Mein Bruder ist sehr talentiert und ich habe immer an ihn geglaubt“, sagt Michael. 48 Millionen Tonträger und mehr als sieben Millionen Konzerttickets hat die Band seit der Gründung verkauft, 20 Top-Ten-Hits und zwölf Nummer-eins-Singles erreicht.

Leidenschaft für Leberkäse

In Oberschwaben ist Michael Donald aus Liebe gelandet. Getroffen hat er seine Partnerin Nicole aus Hohentengen schon 1998 in Manchester als sie dort als Au-pair-Mädchen war. Sie waren in Kontakt geblieben und vor sieben Jahren wurde aus Freundschaft eine Beziehung. Seit vier Jahren lebt Michael in Deutschland.

Leberkäse ist für mich ein guter Ersatz für Speck mit Eiern geworden. Michael Donald

„Es gefällt mir hier sehr, ich mag dieses ländliche Leben“, sagt der 57-Jährige. Aus seiner Heimat vermisst er aber die fleischreichen Mahlzeiten und die besonderen Kuchen. „Aber Leberkäse ist für mich ein guter Ersatz für Speck mit Eiern geworden“, sagt er mit einem Grinsen. Auch eingelebt hat er sich gut, ist vielen unter seinem Spitznamen „Tyson“, benannt nach dem Boxer, bekannt.

Überraschung am Arbeitsplatz

Nicht nur Michael mag Deutschland, auch seinen Bruder Howard zieht es regelmäßig hier hin. „Seine Tochter Lola wohnt in Norddeutschland und er besucht sie oft. Aber Ende November hat er mich mit einem Besuch total überrascht“, sagt Michael. Dick vermummt hatte sein Bruder sich in den Ravensburger Tearoom „Lady Grey“ begeben, wo Michael arbeitet.

Zwar fiel dem schon beim ersten Blick auf die Statur eine gewisse Ähnlichkeit zu seinem Bruder auf. „Aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. An den Turnschuhen habe ich ihn dann erkannt“, sagt Michael.

Zu Hause in Bad Saulgau ist er mit seinem Bruder in der Kostbar und dem Bohnenstengel gewesen. „Howard wollte eine traditionelle Bar besuchen und da ist das Bohnenstengel mit Christian Pfeiffer natürlich ein Muss“, sagt Michael. Zwar hätten Leute in beiden Lokalen vereinzelt zu ihnen rübergeschaut, aber angesprochen wurden sie nicht.

Fans belagern das Haus

Anders sah das in den 1990er-Jahren aus. Die Fans haben damals nicht nur die Band, sondern auch deren Familien regelrecht verfolgt. „Die sind uns einfach ständig hinterhergelaufen, belagerten das Haus und hatten wohl die Hoffnung, so auch Howard zu begegnen. Das war vollkommen verrückt“, sagt Michael. Da er damals noch eine ähnliche Frisur hatte, sei er zudem oft mit seinem Bruder verwechselt worden.

Arbeit als Bodyguard

Bei Auftritten war Michael meistens nur als Zuschauer dabei. Aber bei „Wetten dass..?“ ist er mal als Bodyguard für die Bandmitglieder eingesprungen. „Die Fans haben total verrückt gespielt und rüttelten an einem Zaun, der gab schließlich nach und sie stürmten los“, schildert Michael.

Es ging glimpflich aus. Michael Donald

So gut es ging, stellte er sich zwischen die rund 3000 Fans und die Band, schirmte sie mit seinen breiten Schultern und den anderen Sicherheitsleuten ab. „Es ging glimpflich aus, aber war inmitten dieser heulenden und kreischenden Meute ein sehr ungutes Gefühl“, sagt Michael. Gerne denkt er aber an die vielen Begegnungen mit anderen Stars zurück, die er durch seinen Bruder getroffen hat. Darunter Elton John und die Pet Shop Boys.

Konzert im Hyde Park

Nach der Auflösung der Band 1996 vereinten sich Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen und Jason Orange 2005 wieder für eine Tournee. Nur Robbie Williams lehnte eine Rückkehr damals noch ab. Neben gemeinsamen Auftritten mit den früheren Bandkollegen ist Howard auch als DJ unterwegs.

Eine traditionelle Bar wollte Howard Donald (links) sich beim Besuch in Bad Saulgau besuchen: Sein Bruder Michael (rechts) ging mit ihm zu Christian Pfeiffer ins Bohnenstengel. (Foto: privat)

„Er ist in England bekannter als hier in Deutschland, aber so einen großen Hype gibt es um ,Take That’ natürlich nicht mehr“, sagt Michael. Seinen Bruder und die übrigen Geschwister hat er zuletzt Weihnachten im heimischen Manchester gesehen. Und auch der nächste Flug ist schon gebucht: Um am 1. Juli den Auftritt von Bruder Howard mit „Take That“ im Hyde Park aus nächster Nähe zu verfolgen.