Tag des Vereins am 10. September

Am Samstag, 10. September, zwischen 10 und 15 Uhr konnten Jung und Alt in der Kronriedhalle und der Stadthalle in Bad Saulgau aktiv Einblick nehmen in diverse Sportgruppen des TSV 1848 Bad Saulgau.

Interessierte konnten an verschiedenen Übungen der Abteilungen Geräteturnen und Leichtathletik mitturnen, wie zum Beispiel Hürdenlaufen, Weitsprung, Handstand, Trampolinspringen und vieles mehr.

Die Abteilungen Volleyball und Tischtennis boten in der Kronriedhalle ein Schnuppertraining an. Bei beiden Ballspielen ging es darum, den Ball geschickt über das Netz zu spielen. Im Tischtennis war auch ein Ballroboter im Einsatz.

Eltern konnten sich zusammen mit ihren Kleinen durch einen von der Eltern-Kind-Gruppe aufwändig gestalteten Geräte-Parcours bewegen und so spielerisch die Geschichte der Raupe Nimmersatt nachspielen (siehe Foto).

Etwas lauter ging es im Kendo, einem japanischen Kampfsport, zu. Es wurden verschiedene Übungen mit dem Holz- und dem Bambusschwert vorgeführt, welche auch immer den sogenannten „Kampfschrei“ beinhalteten. Auch hier war ein Mitmachen möglich.

Die Tanzgruppe Modern Dance lud ebenfalls zum Mittanzen ein, wobei verschiedene Elemente und Techniken des modernen und zeitgenössischen Tanzes kombiniert wurden.

Der TSV Bad Saulgau bedankt sich herzlich bei allen Übungsleitern und Helfern und auch bei den Besuchern für die gelungene Veranstaltung!