Täter fasst Spaziergängerin an die Brust

Am Zeller See bei Sießen ist am Sonntag gegen 14 Uhr eine Frau sexuell belästigt worden. Die 47 Jahre alte Spaziergängerin ging nach Darstellung der Polizei um den See, als ihr der Fahrer eines blauen Mofas des Herstellers Simson auffiel. Dieser schlich kurz darauf von hinten an die Spaziergängerin an und griff ihr an die Brust. Als die 47-Jährige zu schreien begann, stieß der Täter sie in ein Gebüsch und flüchtete. Dieser wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Laut der 47-Jährigen hatte er schwarzes Haar und ein volles Gesicht. Er trug eine kurze dunkle Hose, ein dunkles T-Shirt und Flip-Flops. Das Kriminalkommissariat ermittelt wegen sexueller Belästigung, sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 07571/10 40 erbeten.