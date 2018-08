Türkiyemspor müht sich zum Sieg in Hoßkirch

Tag der Überraschungen in der Kreisliga A2. Türk Gücü Sigmaringen gewinnt in Langenenslingen, der SV Bronnen überrascht Renhardsweiler und auch der FV Fulgenstadt setzt sich deutlich in Bad Saulgau beim FV durch. Das Schlagerspiel in Gammertingen ging torlos über die Bühne. Türkiyemspor Saulgau hatte mächtig Gegenwehr in Hoßkirch, ehe der 3:2-Sieg feststand. Die guten Leistungen der Anfangsphase der Saison wurden vom FC Inzigkofen/Vil./Eng. diesmal mit drei Punkten in Bolstern belohnt.

SGM Alb-Lauchert – SV Braunenweiler 0:0. - Z.: 120. - Das Schlagerspiel in Gammertingen hatte keinen Sieger. Beide waren bemüht, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Zu Beginn hatte Braunenweiler die Führung auf dem Fuß (11.), vier Minuten später war die SGM dran, aber auch hier fand der Ball nicht den Weg ins Tor. Kurz vor der Pause scheiterte Heißel (39.) und dann bugsierte Steuer den Ball an den Außenpfosten (43.). In der zweiten Halbzeit wurde es ab der 66. Minute lebhafter: Sauter verzog (71.). Simon Lau hätte der Matchwinner auf SG-Seite werden können, aber nach Hereingabe von Preisinger ging sein Kopball ebenso daneben wie Schauperls Linksschuss nach einem Aufbaufehler der SG-Deckung (74.). Schiedsrichter Achim Bleher hatte mit der Begegnung keine Probleme und leitete souverän.

SV Bolstern – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 0:1 (0:1). - Tore: 0:1 Lukas Hahn (11.). - Eine gute erste Halbzeit in Bolstern. Beide versteckten sich nicht und sorgten für brenzlige Situationen. Bakos hätte seine Farben in Führung bringen können, scheiterte aber an der vielbeinigen Abwehr (9.). Glücklich fiel die Gästeführung, als nach einem Pressball das Spielgerät vor die Füße von Lukas Hahn - 0:1 (11.). Im weiteren Verlauf bis zur Pause neutralisierten sich beide weitgehend sorgten aber für Spannung. Nach der Pause zunächst ein ähnliches Bild, Bolstern machte nun etwas mehr, aber die Gäste blieben gefährlich. In der Schlussphase versuchte Bolstern nochmals alles aber außer einem nicht gegebenen Abseitstor von Reuner in der Nachspielzeit sahen die Zuschauer kein Tor mehr. - R.: 0:0.

SV Renhardsweiler – SV Bronnen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Diarra Inoussa (87.). - Z.: 100. - Eine Faustdicke Überraschung gelang Bronnen in Renhardsweiler. Beide konnten aufgrund zahlreicher Urlauber nicht in Bestbesetzung antreten. Aus der Not eine Tugend machte der SV Bronnen, der sein Augenmerk zwar auf die Defensive legte, aber immer wieder sich befreien konnte und gefährliche Konter fuhr. Glück hatten die Gäste als Felder zu stark in Rücklage geriet und den Ball nicht voll traf (10.). In der zweiten Halbzeit hielt die Überlegenheit der Hausherren an. Dann war es beinahe soweit, aber Widmann rutschte an der Führung vorbei (68.). Einen Elfmeteraufschrei gab es, als Max Felder im Strafraum gelegt wurde, aber der Unparteiische ließ weiterlaufen (78.). Drei Minuten vor Ende stocherte Diarra Inoussa den Ball ins Netz zum 0:1. - R.: ausg.

FV Bad Saulgau – FV Fulgenstadt 1:5 (1:2). - Tore: 1:0 Riedesser (20.), 1:1 Michael Schurer (25.), 1:2, 1:3 Staiger (32./55), 1:4 Speh (70.), 1:5 Rambacher (85.). - Z.: 180. - Starker Beginn der Hausherren in diesem Derby, als es nach einer Minute einen Handelfmeter für den FV hätte geben müssen. Der Gastgeber ließ nicht locker und ging folgerichtig durch Riedesser in Führung (20.). Zwei Minuten traf Riedesser den Pfosten. Effektiver die Gäste. Schurer glich aus und Staiger brachte seine Mannen in Front. Noch im ersten Durchgang hatte der FV innerhalb von einer Minute den Ausgleich auf dem Fuß und Kopf, aber David Striegel blieb ohne Glück. In der zweiten Halbzeit vermisste FVS-Abteilungsleiter Jürgen Hermann ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage. Die letzten beiden Tore fielen nach Kontern.

SV Hoßkirch – SC Türkiyemspor Saulgau 2:3 (1:3). - Tore: 0:1 Gassama (20.), 1:1 Rümmele (28.), 1:2 Ugur Camkiran (35.), 1:3 Emin Yilmaz (40.), 2:3 Brauchle (80.). - Z.: 50. - In seinem ersten Saisonspiel präsentierte sich der SCT nervös und zunächst ungeordnet. Hoßkirch konnte daraus zunächst kein Kapital schlagen und musste durch Gassama das 0:1 hinnehmen. Hoßkirch kam mit Rümmeles Ausgleich zwar besser ins Spiel, aber als die Torjäger Camkiran und Yilmaz das Ergebnis auf 3:1 für die Gäste schraubten, wurde das Gästespiel durchdachter. In der zweiten Halbzeit kontrollierte Türkiyemspor das Geschehen, aber Hoßkirch wehrte sich gegen die drohende Niederlage und wurde in der Schlussphase stärker. Bis zum Strafraum war es ein gefälliges Spiel, nur im Abschluss haperte es. Die Bälle gingen drüber oder knapp daneben. Türkiyemspor hätte mit Kontern das Spiel früher entscheiden können. Brauchles Anschlusstreffer setzte nochmals Kräfte frei, aber es reichte nicht mehr. - R.: 1:1

SV Langenenslingen – SPV Türk G. Sigmaringen 2:5 (1:3). - Tore: 0:1 Enes Sacevic (3./FE), 1:1 Jochen Gulde (8.), 1:2 Eigentor (31.), 1:3, 1:4 Samuel Peter (40./53.), 2:4 Münst (74.), 2:5 Samuel Peter (76.). - Z.: 150. - „Wenn die einzelnen Mannschaftsteile Blockaden aufweisen, die ich oder die Mannschaft nicht lösen können, dann verliert man verdient - auch in dieser Höhe“, sagte nach der Begegnung Markus Bednarek. Ein berechtigter Elfmeter brachte das 0:1, auf diesen Rückstand hatte der Gastgeber schnell eine Antwort. Bezeichnend fürs Spiel dann das 1:2, als es der SVL schaffte aus dem Mittelfeld heraus ein Eigentor zu fabrizieren. Samuel Peter gelang mit einem Doppelschlag die Vorentscheidung. Münst verkürzte zwar nochmals, aber erneut Peter stellte den alten Abstand und nicht erwartenden Sieg fest. - R.: 6:0

Spielfrei: FC Krauchenwies/SV Hausen, SG Scheer/Ennetach