Türk Gücü spielt in der A 2

Der Meister SPV Türk Gücü hat sich mit einem standesgemäßen 6:2-Sieg beim TSV Sigmaringendorf am Samstag aus der Liga verabschiedet und damit den Gastgeber die letzte theoretische Chance auf Platz zwei genommen. Außerdem erhielt die türkische Mannschaft vor dem Spiel den Meisterwimpel aus den Händen von Bezirksvorstandsmitglied Martin Teufel (Qualifizierung, Bildung). In die Relegationsrunde eingezogen ist die SGM Unter/Oberschmeien/SV Sigmaringen II, die in der Qualifikation am kommenden Freitag, 18.30 Uhr, auf den FC Ostrach II, Zweiter der Kreisliga B, Staffel 3, trifft (in Bingen).

TSV Sigmaringendorf – SPV Türk Gücü Sigmaringen 2:6 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Enes Sacevic (21./32.),0:3 Emruli (44.), 0:4 Samuel Peter (60.), 1:4 Elgaß (64.), 2:4 Göser (66.), 2:5, 2:6 Edis Sacevic (68./87.).

SGM SV U/Oberschmeien/SV Sigmaringen II – TSV Mägerkingen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Rumpel (35.), 2:0 Beck (65.).

FC Laiz II – SGM TSV Rulfingen/FC Blochingen 0:7 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Stefan Eberhard (6./26./45.), 0:4 Adrian Heinzle (66.), 0:5 Weigel (80.), 0:6,0:7 Adrian Heinzle (80./83.).

TSV Trochtelfingen – TSV Neufra 6:3 (4:1). - Tore: 1:0 Strano (4.), 2:0 Hirrle (8.), 3:0 Ademaj (20.), 4:0 Hirrle (32.), 4:1 Andre (40.), 4:2 Puma (59.), 4:3 Daikeler (62.), 5:3 Tarakci (82.), 6:3 Strano (86.).

FV Veringenstadt – FV Weithart 5:2 (1:1). - Tore: 0:1 Marius Müller (22.), 1:1 Eigentor (36.), 1:2 Alexander Strobel (51.), 2:2 Georg Hein (69.), 3:2 Florian Höcklen (75.), 4:2,5:2 Deppert (77./86.).

SV Bingen/Hitzkofen – SG Frohnstetten/Storz. 4:2 (2:1). - Tore: 1:0 Jannik Schneider (15.), 1:1 Hanjo Merz (18.), 2:1 Kemnitz (30.), 2:2 Kraus (68.), 3:2 Jannik Schneider (85.), 4:2 Kemnitz (86.).

(mk) (mk)