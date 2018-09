Türk Gücü schiebt sich auf Platz eins

Die Kreisliga A2 hat einen neuen Tabellenführer: Der SPV Türk Gücü Sigmaringen, Aufsteiger aus der Kreisliga B 4 , hat nach einem ungefährdeten 4:0-Sieg in Bolstern die Spitze vom SV Braunenweiler übernommen. Der musste seinen ersten Gegentreffer der Saison hinnehmen, gleichbedeutend mit einem 1:1-Unentschieden in Renhardsweiler. Felix Gnann traf in der 89. Minute und verhinderte den fünften Zu-Null-Erfolg des Nachbarvereins. Somit ist nur noch die SG Scheer/Ennetach ohne Gegentreffer. Am Tabellenende kommt der SV Hosskirch nicht von der Stelle, auch der SV Bolstern hat schon bessere Tage gesehen.

SV Renhardsweiler – SV Braunenweiler 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Winkhart (30.), 1:1 Felix Gnann (89.). - Z.: 300. - Wenn auf keinem anderen Platz mehr gespielt wird, dann kommen die Zuschauer. So war es am Sonntag in Renhardsweiler, als 300 Zuschauer zur späten Anfangszeit am Sonntagnachmittag eine ausgeglichene erste Halbzeit sahen und einen Treffer von Braunenweilers Winkhart. Dieser zog am linken Strafraumeck ab und Renhardsweilers Keeper Hader war zweiter Sieger. Zwar saß der Schock tief, doch bis zur Pause wurde Renhardsweiler immer stärker und in der zweiten Halbzeit - nach Aussage von Braunenweilers Trainer Ramic - spielbestimmend. Die nächste Chance besaß erneut Winkhart, der mit einem Kopfball Pech hatte (70.), sonst wäre dies die Vorentscheidung gewesen. Renhardsweiler versuchte bis zum Schluss alles, brachte Felix Gnann, der spät seinen Auftritt, als er den Ausgleich erzielte. - R.: 2:2

FV Bad Saulgau – SV Bronnen 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Stefan Schmid (10.), 1:1 Bulanik (33.), 2:1 Wakka Bass (90./FE). - Z.: 90. - Einen verdienten Erfolg landete der Bezirksligabsteiger gegen den SV Bronnen. Eine Minute vor dem Ende wurde Wakka Bass im Strafraum gefoult, Bass übernahm Verantwortung und traf vom Elfmeterpunkt aus zum Sieg. Mit dem ersten Schuss aufs Tor war Bronnen durch Schmid in Führung gegangen. Die Gäste versuchten ihr Glück mit langen Bällen, die hinter der Abwehr zum Erfolg hätten führen sollen. Die Karaosman-Elf stellte sich aber bald auf diese Bälle ein und somit war dieser Schwung schnell verblasst. Der Gastgeber lief in der ersten Halbzeit unermüdlich an, aber entweder war Delic auf dem Posten (22./40.), oder die Bälle flogen über oder neben das Tor. Bulanik brach den Bann. In der zweiten Halbzeit ließ der FVS den Gast nicht mehr zur Entfaltung kommen. Aber es dauerte fast bis in die Nachspielzeit, ehe Bass den Dreier für den Gastgeber sicherte.

SG Scheer/Ennetach – FC Krauchenwies/Hausen II 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 König (3.), 2:0 Merk (62.), 3:0 Heinzler (69.). - Z.: 100. - Zwei Halbzeiten mit unterschiedlichen Unterhaltungswert sahen die Zuschauer in Ennetach. In Abschnitt eins übte sich der Gastgeber nach der schnellen König-Führung im Auslassen weiterer hochkarätiger Möglichkeiten. Die Gäste die wiederum Stammspieler an die erste Mannschaft abgeben mussten, setzten zwar immer Nadelstiche, aber keiner brachte die SG in Schwierigkeiten. Mit Merks 2:0 nach der Pause war die Partie entschieden. Schiedsrichter Achim Bleher war ein sicherer und souveräner Leiter der Begegnung.

SV Langenenslingen – SV Hosskirch 6:0 (2:0). - Tore: 1:0 Jochen Gulde (19.), 2:0 Miller (39.), 3:0 Dörr (48.), 4:0 Münst (57.), 5:0 Moritz Sauter (64.), 6:0 Marco Stehle (75.). - Z.: 150. - Sechs verschiedene Torschützen bescherten dem Gastgeber einen ungefährdeten Heimsieg. Schon in der ersten Halbzeit hätte Langenenslingen höher führen können. Hosskirch, das ohne Halder antreten musste, beschränkte sich auf die Defensivarbeit und musste somit Langenenslingen meist den Ball überlassen. Die größere Durchschlagskraft lag deshalb meist bei den Gastgebern. Trainer Markus Bednarek war mit der Darbietung seiner Schützlinge zufrieden.Nach einem 2:0 zur Pause baute Langenenslingen diesen Vorsprung in regelmäßigen Abständen auf 6:0 aus. - R.: 4:2

SG Alb-Lauchert – SC Türkiyemspor Saulgau 4:3 (1:0). - Tore: 1:0 Genkinger (20.), 1:1 Camkiran (51./HE), 2:1 Alexander Sauter (55.), 2:2 Bubacarr Nje (62.), 3:2, 4:2 Alexander Sauter (65./70), 4:3 Camkiran (75./FE). - Gelb-Rot: Genkinger (90./SG Alb-Lauchert; Unsportlichkeit). - Z.: 200. - Die Begegnung in Kettenacker begann vor einer stattlichen Kulisse mit leichten Vorteilen der Gäste, so die Aussage von SG-Trainer Manuel Puchta. Dann brachte ein Treffer der Marke Tor des Monats von Genkinger die Gastgeber in Front. Die zweite Halbzeit geriet zu einem offenen Schlagabtausch, in dem die SG Alb-Lauchert den längeren Atem an den Tag legte. Camkirans Ausgleich beantwortete Sauter mit der erneuten Führung. Neuzugang Bubacarr Nje traf zum 2:2, ehe Sauter seine Leistung mit einem Doppelpack krönte. Türkiyemspor ließ nicht locker und ein weiterer, berechtigter Elfmeter brachte das 4:3. Zwei Aluminiumtreffer der Hausherren unterstrichen die Dominanz mit der sich Alb-Lauchert den Heimsieg verdiente. Ein Punktgewinn für die Gäste lag allerdings auch mehrmals in der Luft.

SV Bolstern – SPV Türk G.Sigmaringen 0:4 (0:0). - Tore: 0:1 Samuel Peter (75.), 0:2 Enes Sacevic (77./FE), 0:3, 0:4 Samuel Peter (78./80.). - BV: Manuel Löffler(48./wdh.FS/Bolstern). - Z.: 50. - Mit einer besseren Reservemannschaft war gegen die Gäste wenig auszurichten. Zwei Stammspieler von 19 Akteuren, die der ersten Mannschaft zuzuordnen sind, standen in der Startelf. Das war zu wenig. Während des gesamten Spiels sah sich Bolstern zahlreichen Angriffen der Gäste ausgesetzt. 0:0 stand es noch zu Pause. Innerhalb von zehn Minuten münzte Türk Gücü die Überlegenheit auch in Tore um. - R.: 3:0

Spielfrei: FV Fulgenstadt, FC Inzigkofen/Vil./Eng.