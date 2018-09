Täter zerstören Bauzaun beim Gerätehaus

Vermutlich dieselben Täter, die zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen eine Papiertonne angezündet und eine Baustellenampel beschädigt haben, haben in der gleichen Nacht einen Bauzaun an der Baustelle des Feuerwehrhauses zerstört und einen Imbiss beschädigt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sechs Elemente des Bauzauns durch brachiale Gewalteinwirkung umgeknickt wurden. Außerdem wurden am angrenzenden Imbissstand zwei Tische umgeworfen und der Rollladen eingedrückt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Täter sind an die Polizei Bad Saulgau, Telefon 07581/ 48 20, erbeten.