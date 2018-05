Täter stiehlt Handtasche am Rollator

Eine 75-jährige Frau ist am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in der Platzstraße in Bad Saulgau Opfer eines Handtaschendiebes geworden. Die Seniorin hatte ihre Tasche, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand, an ihrem Rollator befestigt, wo der Täter sie in einem unbedachten Moment entwendete. Die Tasche wurde später in Bondorf ohne das Bargeld aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, entgegen.