SZ zeigt 1200 Gesichter zum Stadtjubiläum

Ziel erreicht: Für das Stadtjubiläum 1200 Jahre Bad Saulgau hat die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau 1200 Bad Saulgauer fotografiert. Die 1200 Gesichter ergeben in Kürze ein großes Gesamtbild, das auf Banner gedruckt wird, die wiederum an verschiedenen Orten in Bad Saulgau zu sehen sind. Bereits beim Festakt am Samstag, 16. März, in der Stadthalle können die Besucher einen ersten Blick auf die Fotos werfen.

Für die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau stand früh fest, einen Beitrag für 1200 Jahre Stadtjubiläum zu leisten. Einen, mit dem sich die Bürger identifizieren können. Von den vielen Ideen blieb letztendlich übrig, 1200 Gesichter zu fotogafieren. Tamara Platytsch, Inhaberin des Fotostudios Fokus Fotografie, wurde von der „Schwäbischen Zeitung“ damit beauftragt, 1200 Menschen aus Bad Saulgau zu fotografieren. Mitte November legte sie los, erst vor wenigen Wochen wurde sie fertig. „Es war zwar anstrengend, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht“, sagt Platytsch. Für 1200 Gesichter durfte sie sich wenig Auszeiten nehmen, weil der Festakt am 16. März als Termin vereinbart wurde.

Fast alle wollten dabei sein. Fototgrafin Tamara Platytsch

Sie war deshalb bei Heimspielen der Handballer des TSV Bad Saulgau, bei kulturellen Veranstaltungen im Stadtforum, auf dem Weihnachtsmarkt, beim Neujahrsempfang, beim Häsabstauben der Dorauszunft, bei der Feuerwehr, im Rathaus, fotografierte in Kindergärten, Schulen, Altersheimen und stattete größeren Betrieben wie Reisch oder Knoll einen Besuch ab. Ihre jüngstes Fotomodell ist ein paar Wochen jung, ihr ältestes über 90 Jahre alt. „Die coole Aktion ist bei den meisten Bad Saulgauern wirklich gut angekommen. Fast alle wollten dabei sein“, sagt Platytsch, die zudem auch Bad Saulgauer Bürger in ihrem Studio fotografierte.

Tamara Platytsch fotografiert 1200 Bad Saulgauer Gesichter. (Foto: Privat)

Zwischendurch, so Platytsch, sei sie zwar kurz vor dem Verzweifeln gewesen, aber sie schaffte es immer wieder, Menschen für die Aktion zu begeistern. „Ich bin wahnsinnig vielen netten Menschen begegnet“, ergänzt Platytsch, die mehr als 100 Stunden für die SZ unterwegs war. „Es ist ein riesiger Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung – mit Menschen aus der Kernstadt und den Ortsteilen“, so Platytsch.

3,45 Meter auf 1,70 Meter

Die 1200 Fotos wurden inzwischen auf ihrem Computer bearbeitet, damit im nächsten Schritt ein Gesamtbild entstehen kann. „Das sieht hinterher klasse aus“, sagt Platytsch. Die aneinandergereihten Fotos werden dann auf mehrere Banner mit einer Größe von 3,45 Meter auf 1,70 Meter aufgehängt – an Ortseingängen, an stark frequentierten Straßen, aber an Plätzen in der Innenstadt, damit sich die Bürger die 1200 Gesichter über einen längeren Zeitraum in Ruhe anschauen können.

Geplant ist außerdem, dass die 1200 Gesichter auf ein zusätzliches Format gedruckt werden, um das wirklich sehenswerte Ergebnis beim Festakt am 16. März zeigen zu können.

