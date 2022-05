Swim & Run kehrt ins Frühjahr zurück

Die Distanzen für die Schnupperkinder sind: Kinder C (Jg. 2013 und jünger, 25 Meter schwimmen, 400 Meter laufen); B (2011/2012; 50/400); A (2009/2010; 100/800). Fragen beantworten Stefan Vollmer: 0 75 72/9 47 50 und Annegret Hoffmann: 0 75 76/96 26 22. E-Mail: triathlon@mengens-triathleten.de .

In Mengen werden am 28. Mai die Nachwuchs-Landestitel im Swim & Run vergeben. Runde 200 Sportler sind am Start bei der Gesamtveranstaltung, zu der auch ein Special-Handicap-Race und ein...

