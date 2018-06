SVS will sich keine Blöße geben

Nachdem am vergangenen Wochenende über zwei Tage gespielt wurde, setzt Staffelleiter Michael Mann noch einen drauf. Gleich an drei Tagen wird gespielt, zu fünf verschiedenen Anstoßzeiten. Den Auftakt machen bereits am Freitag der SV Langenenslingen und der FC 99. Weiter geht es am Samstag mit vier Partien, am Sonntag stehen nur noch zwei Spiele an. Die Bundesliga lässt grüßen.

SV Langenenslingen – FC Inzigkofen/V./E. (Fr.., 18.30 Uhr; Vorrunde: 1:1). - Mit der Niederlage in Ebersbach dürften die letzten Hoffnungen auf Rang zwei im Langenenslinger Lager zunichte gemacht sein. Die Mannschaft, die technisch was drauf hat, konnte zuletzt nicht überzeugen. Trainer Bednarek hat gesehen, auf wen er in Zukunft bauen kann. Mit einem Dreier überholt der FC 99 den SV Langenenslingen.

SV Renhardsweiler – TSV Gammertingen (Sa., 15 Uhr; 4:2). - Nach dem glücklichen Punkt in Herbertingen bietet sich Renhardsweiler die Chance, mit einem Heimsieg dran zu bleiben. Die Hoffnungen steigen, weil Gammertingen dem SVR liegt. Den bis dato letzten Sieg für den TSV gab es 2013 (3:0). Der Gastgeber ist favorisiert, auch weil die Lauchertstädter derzeit zu langsam in den Defenisvmodus umschalten.

TSV Sig’dorf – TSV Rulfingen (Sa., 17 Uhr; 3:2). - Das Hinrundenderby gewann die Yilmaz-Elf. Auch dieses Mal sieht es nicht schlecht aus, weil Rulfingens Deckung in dieser Saison größere Löcher hat. Hier muss Trainer Ari ansetzen. Seine Offensive ist gut genug, um mit der Spitze der Liga mizuhalten. Sie wird die Sigmaringendorfer Deckung Arbeit geben. Torlos geht dieses Derby nicht aus.

SF Hundersingen – SV Bolstern (Sa., 18 Uhr; 5:1). - Sieben Mal hat Hundersingen schon unentschieden gespielt, der Spitzenwert der Liga. Trainer Manfred Pütz tat sich schwer, das Remis gegen Scheer zu erklären. Die Lehren hat der erfahrene Trainer aber sicher daraus gezogen. Nun gilt es, Bolstern anders zu begegnen. Bolstern ist gesichert und kann - wie schon in Sigmaringen - befreit aufspielen.

FV Weithart – SV Herbertingen (Sa., 18 Uhr; 5:3). - Das vielleicht spannendste Spiel des 24. Spieltags. Für beide steht viel auf dem Spiel. Beide werden sich nichts schenken. Wie schon in der Vorrunde, als acht Tore fielen. So viele werden es diesmal nicht, aber Weithart will nach dem Erfolg in Hoßkirch nachlegen und hat genug Adrenalin im Blut. Zumal Herbertingen nach dem jüngsten Auftritt angeschlagen sein dürfte.

SGM SV Hausen/FCK II – SGM SC Blönried/Eb. (So., 15 Uhr; 3:6). - Die Zahl drei spielte in diesem Vergleich immer eine Rolle. In Zeiten vor der SG blieb Hausen gegen Blönried ungeschlagen. Dies soll so bleiben. Wird kein leichtes Unterfangen, denn die Gäste haben einen Lauf. Blönried will schnurstracks aus der gefährdeten Zone. Da käme ein Sieg in Hausen gerade recht.

SV Sigmaringen – SV Hoßkirch (So., 15 Uhr; 5:0). - Bereits in der Vorrunde gab sich der Tabellenführer keine Blöße. Dennoch hat sich die Ulmer-Elf, die unter der Woche im Pokal ran musste, auf Gegenwehr eingestellt. Hoßkirch hat nach der klaren Heimniederlage am vergangenen Samstag das Thema Klassenerhalt wahrscheinlich ad acta gelegt. Es gilt, sich möglichst gut zu verabschieden.

Spielfrei: TSV Scheer (mk)