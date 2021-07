SV Weingarten ist im Verbandspokal hoffnungslos unterlegen

Der TSV Riedlingen ist mit einem souveränen 6:0-Sieg beim SV Weingarten in die dritte Runde des Verbandspokals des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) eingezogen. Am Mittwochabend ließ die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz gegen defensiv stehende Weingartener nie einen Zweifel daran aufkommen, wer am Samstag den Verbandsligisten TSV Berg empfangen wird

Weingarten stand am Mittwochabend von Beginn an auf verlorenem Posten, spielte defensiv, mit praktisch zwei Fünferketten und versuchte ein Debakel zu verhindern. Weiteres Zeichen der Unterlegenheit: Schiedsrichter Dennis Wahl kam in einer unterm Strich sehr fairen Partie ohne Verwarnung aus.

Riedlingen machte schon in der ersten Halbzeit alles klar. Riedlingens Torwarttrainer Peter Störk meinte in der Halbzeit. „Weingarten verteidigt praktisch mit zwei Fünferketten und steht sehr, sehr defensiv“. Da hatten er und der Rothosen-Anhang schon vier Treffer für den TSV Riedlingen bejubelt. Zeitweise war es kaum zu glauben, dass sich im Lindenhofstadion zwei Mannschaften aus ein und derselben Liga gegenüberstanden. Läuferisch, technisch, in den Zweikämpfen – die Riedlinger waren ihrem Gegner in allen Belangen um wenigstens zwei Klassen überlegen.

Der SVW tauchte in Halbzeit eins nicht einmal am Strafraum des Gegners auf. Die Mannschaft stand massiert vor dem eigenen Strafraum und versuchte, den so offensivstarken TSV in seiner Kreativität zu behindern. Das ging allerdings gerade mal fünf Minuten lang gut: Dann war Pascal Schoppenhauer links durch – Weingartens Torwart Sebastian Segbers war noch mit den Fingerspitzen dran, dann aber doch geschlagen (5.).

Das Spiel lief weiter nur auf ein Tor, das der Weingartener. In der 21. Minute fälschte die Weingartener Hintermannschaft eine scharfe Hereingabe von rechts selbst in die Mitte und Dominik Früh traf per Seitfallzieher zum 2:0 für Riedlingen (21.). Auch das 3:0 war sehenswert: Dennis Altergot ließ erst halblinks mit einem Haken seinen Gegenspieler stehen und schlenzte den Ball dann in den Winkel (34.). Noch vor der Pause sorgten die Riedlinger für klare Verhältnisse: Felix Schmid steckte auf Schoppenhauer durch, der in den Strafraum eindrang, er legte clever quer auf Früh, der nur noch ins leere Tor einschieben musste (39.).

Jetzt setzte das große Wechseln ein. Zunächst wechselte Weingarten, weil es noch was probierte. Ibrahima Diallo kam für Elmas Tfaily – und der hatte über seine linke Seite in der 48. Minute die erste halbwegs gefährliche Aktion des SVW, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Kurz darauf nahm sich Rechtsaußen Dominik Horak aus gut 25 Metern ein Herz – sein Schuss ging weit vorbei, war aber der einzige Torschuss der Weingartener überhaupt. Dann begann Hans Hermanutz seinen Spielern in der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Zunächst kamen Neuzugang Zvetovic für Schoppenhauer und Spies für Früh (65.).

„Mein Gegenüber hatte einen ruhigen Abend“, meinte Weingartens Keeper Segbers, der mit Kapitän Lukas Margreiter die Mannschaft immer wieder antrieb. Eine These, die Peter Störk schon in Halbzeit eins unterstrich: „Ich glaube Stefan (Hermanutz, d. Red.) hatte in Halbzeit eins den Ball zweimal im Fuß...“ Dagegen konnte Segbers nicht verhindern, dass Riedlingen das halbe Dutzend voll machte: Erst drückte Früh eine Flanke von Felix Schmid über die Linie (57.) und traf zum dritten Mal an diesem Abend, in der 76. Minute setzte Hannes Schmid mit einem direkten Freistoß den Schlusspunkt (76.) - und durfte anschließend zum Duschen, als Mehidi und Trenz für ihn und Fabian Ragg kamen.