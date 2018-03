SV Unter-/Oberschmeien gewinnt eigenes Turnier

Solange draußen nicht oder nur sehr eingeschränkt Fußball gespielt werden kann, locken die Hallenturniere die Besucher an. So auch am vergangenen Wochenende anlässlich des Jugendturniers des SV Unter-/ Oberschmeien in der Schmeientalhalle in Oberschmeien. An beiden Tagen bekamen die vielen Zuschauer torreiche, spannende und faire Spiele zu sehen.

15 E-Jugendmannschaften spielten am Samstag in zwei Turnieren, im Gruppenformat jeder gegen jeden, jeweils den Sieger aus. Die Turniersiege gingen an den FC Krauchenwies/Hausen und an den TSV Sigmaringendorf. 19 F-Jugendteams sorgten am Sonntag in drei Turnieren für spannende Spiele. Gespielt wurde ebenfalls im Format jeder gegen jeden. Gastgeber SV Unter/Oberschmeien, FV Neufra und FC Krauchenwies/Hausen hießen die Sieger. Dem FV Neufra/D. gelang dabei der höchste Sieg an diesem Wochenende. In nur acht Minuten Spieldauer erzielten die Neufraer einen 11:0-Kantersieg. Bemerkenswert war, dass der FC Laiz und der SV Unter/Oberschmeien abwechselnd dem TSV Sig’dorf Spieler ausgeliehen haben, um am Turnier teilnehmen zu können.

Der TSV Sigmaringendorf musste kurzfristig auf einige seiner Spieler verzichten, die anderen Vereine zeigten sich aber solidarisch und ermöglichten es so, dass auch die Laizer und Sigmaringendorfer Kinder Fußball spielen konnten. Die Abteilung Fußball des SV Unter/Oberschmeien wertete das Turnier als vollen Erfolg, vor allem sportlich. Denn in den vergangenen Jahren war die Zahl der Jugendmannschaften des SV Unter-/Oberschmeien stets gesunken, ehe die letzten Jugendspieler im vergangenen Sommer zur aktiven Mannschaft stießen. Jugendleiter Martin Scheufele hatte sich dann des Problems angenommen und fand in Andreas Nell einen Trainer, mit dem der Verein wieder was auf die Beine stellte. Gemeinsam gelang es Trainer und Verein vor zwei Jahren Kinder zusammenzutrommeln, um ihnen den Spaß am Fußball zu vermitteln. Begonnen wurde mit einigen „Spaßtrainings“, am Ende meldete der Verein wieder eine Jugendmannschaft. Die Kinder lernten eifrig und von Spiel zu Spiel wurden sie besser. Schließlich meldete Nell für sieben Turniere, die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Ein Turniersieg, zwei zweite, ein dritter, ein vierter und ein sechster Platz standen am Ende zu Buche. Vergangenes Wochenende gab es dann den Auftritt vor den eigenen Zuschauern.

Der Mannschaft war von Anfang an anzumerken, dass sie sich in ihrer Gruppe beweisen wollte, um zu zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hat. Nach 21:3 Toren und 16 Punkten aus sechs Spielen streckten sie völlig verdient den Siegerpokal in die Höhe und schlossen die Winterrunde mit einem weiteren ersten Platz ab. In den kommenden Jahren soll die Schmeiener Jugendarbeit weiter wachsen.