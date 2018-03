SV Unlingen erreicht das Viertelfinale

Die beiden Mädchenmannschaften aus der Region, die am vergangenen Wochenende den Bezirk auf Verbandsebene vertreten haben, haben ihre Haut teuer verkauft. Vor allem die B-Juniorinnen des SV Unlingen überzeugten beim WFV-Futsalfinale. Der SC Blönried belegte in seiner Zwischenrundengruppe den fünften Platz.

B-Juniorinnen: Die B-Juniorinnen des SV Unlingen haben beim Futsalfinale des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) am vergangenen Wochenende in xxxx das Viertelfinale erreicht. In ihrer Vorrundengruppe belegten die Unlingerinnen nach einem 2:1-Sieg gegen die SG Mögglingen und zwei 1:1-Unentschieden gegen Gruppensieger TSV Tettnang und gegen den SV Winnenden Rang zwei und zogen mit 4:2 Toren und fünf Punkten ins Viertelfinale ein, In diesem traf die Mannschaft von Dietmar Schönle ausgerechnet auf den B-Juniorinnen-Bundesligisten SV Alberweiler gegen den die Unlingerinnen ihre Haut teuer verkauften, aber mit 0:2 unterlagen. Anschließend setzte sich Alberweiler im Halbfinale geggen die eigene zweite Mannschaft mit 1:0 durch, im Finale bezwang Alberweiler dann Unlingens Vorrundengegner Tettnang mit 1:0.

C-Juniorinnen: Ohne geschossenes Tor, aber mit zwei Punkten mussten die C-Juniorinnen des SC Blönried die Heimreise antreten.. In Gruppe 2 war die Konkurrenz zu übermächtig. Allerdings punktete der SC Blönried gegen die SpVgg. Aldingen (0:0) und die SGM Krautheim (0:0) und unterlag dem Gruppensieger TSG Backnang (2:0), dem VfL Sindelfingen (2:0) und der TSG Hofherrnweiler (1:0.).