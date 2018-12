SV Langenenslingen setzt Maßstäbe - „Gegen den Trend“

Der SV Langenenslingen hat am Donnerstagabend in Ehingen den Vereinsehrenamtspreis des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) erhalten. Der Verband würdigt damit das umfassende Engagement des Vereins. Den Preis überreichten der Vorsitzende des Fußballbezirks Donau, Horst Braun sowie Knut Kircher, Ex-Fifa-Schiedsrichter, Vorstandsmitglied und Ehrenamtsbeauftragter im WFV und die Ehrenamtsbeauftragte des Bezirks, Edith Grab. Weitere Auszeichnungen erhielten unter anderem der FC Blochingen, Jürgen Schmidtmann (FC Laiz), Anton Kugler (FC Blochingen), Michael Heilborn (FC Ostrach) und Can Ünal (FV Bad Saulgau).

Edith Grab sagte, Fußball sei das Theater der Neuzeit und auch der Sport funktioniere nur, wenn hinter den Kulissen ehrenamtliche Arbeit geleistet werde. Sie zollte allen Ehrenamtlichen einen „Riesenrespekt“, nicht nur jenen, die direkt beteiligt seien, auch Familien, die hinter allem ständen, so Grab. Sie rechne es Kircher hoch an, dass er sich hinaus in die Bezirke begebe, Präsenz zeige.

Knut Kircher spielte diesen Ball zurück, denn somit zeige der Verband die Verbundenheit mit der Basis. Er gebe gerne Lob weiter, auch wenn der Schwabe gemeinhin sparsam im Austausch von Lob sei, sowohl im Geben wie auch im Nehmen. „Aber ich hoffe, Sie sind da maximal belastbar“, sagte Kircher in Richtung der zu Ehrenden mit einem Augenzwinkern. Er sei gekommen, um das Fass Lob über den Ehrenamtlichen auszuschütten. Insgesamt schüttet der WFV in seinen 16 Bezirken Preise im Gesamtwert von 80 000 Euro an 73 Preisträger aus. Um die Gesellschaft weiter aufzulockern erzählte Kicher die eine oder andere Anekdote aus seiner Schiedsrichterlaufbahn.

Zum zehnten Mal in Ehingen

Horst Braun verwies darauf, dass die Veranstaltung zum zehnten Mal im Michael-Buk-Saal der Sparkasse in Ehingen stattfinde. „Ist das Routine? Nein. Wir haben einen besonderen Gast, begrüßte er noch einmal Knut Kircher und für mich ist es das erste Mal in verantwortlicher Position.“ Er lobte die drei Preisträger in der Vereinswertung und zeichnete sie aus. Der Hauptpreis ging an den SV Langenenslingen. Auch aus Sicht des Bezirksvorsitzenden Horst Braun ein verdienter Preisträger, der „tadellos“ sei und in vielen Bereichen sehr viel für den Fußball tue, ob in der Schiedsrichtergewinnung, im Jugendfußball, im Mädchen- und Frauenbereich und in der Fortbildung seiner Trainer und Übungsleiter. Der Verein habe das Programm „Gegen den Trend“ aufgelegt und sich intensiv um seine Ausrichtung in der Zukunft gekümmert, lobte Braun den 830 Mitglieder starken Verein - 300 davon im Fußball. Braun zeigte Fotos aus allen diesen Sparten, von Schulungen und Fortbildungen. So fand im Sportheim des SV Langenenslingen, als Pilotprojekt des WFV, ein dezentraler C-Trainer-Lehrgang statt, inklusive Rot-Kreuz-Kurs und Prüfungslehrgang. Beispielgebend für das gesamte Verbandsgebiet. Heute haben über ein Dutzend Trainer und Übungsleiter im Verein mindestens eine C-Lizenz (die SZ berichtete). Außerdem sei es dem Verein gelungen, „in vier Jahren acht neue Schiedsrichter zu gewinnen. Der Verein hat nun zwölf Schiedsrichter und liegt damit um sechs anrechenbare Schiedsrichter über dem Soll“, sagte Braun. Weitere Kriterien, die den Ausschlag für den SV Langenenslingen gaben, sind das Engagement im Mädchen- und Frauenfußball. Und auch im Leben im Ort erfahre der SV Langenenslingen eine hohe Akzeptanz. So lobte Braun auch die Aktivitäten des Teams um Jugendleiter Ottmar Pfeil, wenn es darum gehe, Weihnachts- oder Vereinsfeiern zu organisieren und somit sich bei den Trainern, Sportlern und Helfern zu bedanken. Der SV Langenenslingen erhielt zum Dank Sportausrüstungsgegenstände im Wert von 1500 Euro, 1000 davon als Gutschein, eine Urkunde und einen Wimpel, den Kircher und Braun an den stellvertretenden Abteilungsleiter Peter Reiser übergab.

FC Blochingen stemmt Umbau

Den drittplatzierten FC Blochingen stellte Braun als „kleinen, sehr kleinen Verein“ vor, mit 186 Mitgliedern, darunter 140 Fußballer. Der FC Blochingen hatte sich mit der Renovierung seines Sportheims beim Verband beworben. In den vergangenen zwei Jahren renovierte der Verein sein Sportheim „Im Greutle“, begab sich auf Pächtersuche und übernahm das Sportheim zwischendurch in Eigenbewirtung. Bei allen Arbeiten habe sich der Verein auch von einem Wasserschaden nicht aus dem Konzept bringen lassen, lobte Braun. Inzwischen hat die Gaststätte in Emilia und Mario de Rose auch neue Pächter.

„Ganz nebenbei“, habe man sich noch in eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Rulfingen begeben und auch dies gestemmt“, lobte Braun. „Der FC Blochingen hat ein echtes Team, auf das er zurückgreifen kann. Durch die Renovierung sind auch Alt und Jung im Verein wieder enger zusammengerückt.“ Der FC Blochingen erhielt einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro und sechs Bälle. Die Preise nahm der Vorsitzende Roland Erath entgegen. Der zweite Preis ging an den SV Unterstadion.