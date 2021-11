SV Dürmentingen: Es fehlt an der Kontinuität und an der Stabilität

Der SV Dürmentingen ist nicht so in die Saison 2021/2022 gestartet wie er sich das vorgestellt hat. Nur elf Punkte (drei Siege, zwei Unentschieden) stehen auf dem Konto der Mannschaft von Trainer Stefan Müller (Foto: pr). Am Sonntag gastiert der SV Dürmentingen nun bei der SGM SV Daugendorf/TSG Zwiefalten (So., 14.30 Uhr) und steht beim Tabellenvierten vor einer hohen Hürde. SZ-Regionasportredakteur Marc Dittmann sprach mit Dürmentingens Trainer Stefan Müller über die Situation.

Herr Müller, Sie sind wahrscheinlich mit dem Start nicht ganz zufrieden?

Nein, sicher nicht. Aber das ist das Resultat, wenn man an keinem Sonntag mit der gleichen Elf antreten kann, weil viele Spieler entweder verletzt oder krank sind oder der eine oder andere Spieler am Samstag feiern will, weil er es wieder kann und am Sonntag doch Fußball spielt. Da kriegt man halt keine Kontinuität in die Mannschaft und so läuft es, dass man auch gegen schwächere Gegner nicht punktet oder nicht gewinnt.

Aber Sie haben immerhin gegen die unmittelbare Konkurrenz, die kurz vor Ihnen (Bussen) oder hinter Ihnen steht (Rißtissen, Donaurieden) wenigstens gewonnen - also die Sechs-Punkte-Spiele für sich entschieden.

Ja, das kann man so zusammenfassen.

Die Offensive gehört mit 24 Treffern zu den besten der Liga - Platz fünf - die Defensive belegt mit 21 Gegentoren nur Platz zwölf. Warum?

Zum einen, weil unser zentraler Spieler in der Defensive, Raphael Buck, vier, fünf Wochen nach einem Muskelfaserriss ausgefallen ist. Da fehlt der Mannschaft halt die Stabilität in der Defensive. Außerdem haben wir seit zwei Wochen ein Torwartproblem. Uns steht derzeit nur unser dritter Torwart Angelo Schmucker zur Verfügung. Er ist eigentlich noch A-Junior und kämpft vor allem mit der Nervosität vor den Spielen. Und wenn es dann vor allem gegen Mannschaften nicht läuft, die - wenn du in Bestbesetzung auflaufen kannst - eigentlich auf Augenhöhe sind oder sein sollten, wie Kirchen oder Allmendingen oder Daugendorf/Zwiefalten kommt der Druck dazu. Dann spielst du halt auch gegen Mannschaften wie den FC Marchtal nur unentschieden.

Und jetzt geht es gegen Daugendorf/Zwiefalten...

Ja, aber das wird ein sehr schweres Spiel für uns, auf dem engen Platz. Daugendorf/Zwiefalten ist ja personell auch nicht ganz frei von Problemen - wie man vergangene Woche lesen konnte - aber die holen ihre Punkte und stehen völlig zurecht da, wo sie stehen.

Sie werden bis zum Jahreswechsel zehn Heimspiele, einmal drei in Folge, aber nur sechs Auswärtsspiele absolviert haben. Wie kommt’s?

Ein Spiel wurde gedreht, aber die vielen Heimspiele sind auch für uns gut. Im kommenden Jahr wird unser Platz von Grund auf saniert und völlig neu aufgebaut. Wir bekommen eine neue Berielungsanlage, eine neue Drainage. Die Mittel vom WLSB und der Gemeinde sind bewilligt. Das ist eine Investition in Höhe einer sechsstelligen Summe.