SV Bad Buchau legt die schwarz-gelbe Wand neu auf

Mancher mag sich verwundert die Augen gerieben haben, als er dieser Tage einen Lastwagen mit 72 Paletten voller Bierfässer beobachtete, der in Kressbronn auf das Firmengelände der Firma Steinhauser einbog. Doch es hatte alles seine Richtigkeit. Der Bierkutscher hatte sein Navi korrekt Richtung Weinkellerei adressiert.

In Corona-Zeiten kommen offenbar sowohl vielversprechende als auch hochprozentige Verbindungen zustande. In Kontakten zwischen Martin Steinhauser und der Geschäftsführerin Thea Ungermann von der Brauerei Schumacher in ...