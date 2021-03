Susana Pereira-Dias kandidiert für die Linke

Susana Pereira-Dias ist genau wie ihre Mutter deutsche Staatsbürgerin. Sie wurde in Friedrichshafen geboren. Ihr Vater ist Portugiese. Sie wohnte einige Jahre in Pfullendorf, wo sie bis zur 9. Klasse das Staufer-Gymnasium besuchte. Ihr Abitur machte 2016 an der Justus-von-Liebig-Schule in Überlingen. Im Anschluss daran absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr beim ZfP Südwürttemberg. Die Heilerziehungspflegerin arbeitet in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bodensee. Die 22-Jährige ist seit April 2020 Mitglied der Linken und in einer Partnerschaft mit Sander Frank, Linke-Kandidat im Bodenseekreis. (tha)