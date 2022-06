Sulgemer Löchligugger stellen Weichen für Jubiläumsjahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 21. Mai fand im Wirtshaus Paradies in Bad Saulgau die jährliche Jahreshauptversammlung der Sulgemer Löchligugger statt.

Zu Beginn blickte Präse Tobias Maier auf einen turbulenten Pandemiewinter, aber auch auf eine wunderschöne – wenn auch kurze – Fasnet im Städtle zurück. Als besondere Highlights wurden das Häsabstauben der Dorauszunft, die närrische Stadtführung durch Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller und vor allem die Präsentation des neuen Kostüms „Löchligugger meets Leprechaun“ am Fasnetsfreitag hervorgehoben.

Auf den Bericht von Präse Tobias Maier folgten die Berichte der Kassierin Eva Telch und Kassenprüferin Anita Lutz, welche der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft empfahl.

Nach einstimmiger Entlastung der Vorstandschaft stand der Tagesordnungspunkt „Wahlen“ an. Zur Wahl standen die Posten des Vize-Präsidenten, des Kassiers und des passiven Beisitzers. Eva Telch (Kassierin) und Ruth Schuttkowski (passive Beisitzerin) wurden von der Versammlung in ihrem Amt bestätigt und für zwei weitere Jahre gewählt.

Eine Veränderung stand auf dem Posten des Vize-Präsidenten an. Nach vielen Jahren als Vize-Präsident trat Claus Schuhmacher in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl an. Die Vorstandschaft schlug der Versammlung daraufhin Steffen Vogel als Kandidat vor, welcher einstimmig für das Amt gewählt wurde.

Im Anschluss wurden Ralf Bauhofer und Alicia Plato für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Glückwunsch an die Gewählten und Geehrten!

Zum Abschluss der Versammlung gab Präse Tobias Maier einen Ausblick auf die kommenden Monate und das im nächsten Jahr anstehende 20-jährige Jubiläum der Sulgemer Löchligugger.

Die Löchligugger proben am 25. Juni und 9. Juli, jeweils um 16 Uhr, immer im DGH Braunenweiler. Schaut vorbei und schnuppert rein! #emmerguggawasgoht.