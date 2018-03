Strobel zeigt Verständnis für die Wut der Fans

Nach dem völlig verkorksten Auftakt in die Rückrunde muss Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten am Samstag bei den Rhein-Vikings im Castello in Düsseldorf antreten. Ab 19 Uhr stehen die „Gallier von der Alb“ auf den Prüfstand beim ehrgeizigen Liganeuling, der am vergangenen Spieltag bei der HSG Konstanz einen schon fast sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gab. Nicht zuletzt deshalb haben sich die Gastgeber für das Heimspiel gegen den HBW viel vorgenommen.

„Ich kann mich an dieser Stelle nur bei den Zuschauern, bei den Fans, den Sponsoren und Helfern entschuldigen für den Aufritt, der uns richtig, richtig weh tut“, erklärte HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel nach dem emotionslosen Auftritt seiner Mannschaft gegen den VfL Eintracht Hagen. Das Team wolle das Spiel intern gründlich aufarbeiten und die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. Die Mannschaft bekam das ziemlich schnell zu spüren, denn noch ehe sie nach dem Spiel unter der Dusche standen, war das geplante freie Wochenende gestrichen. Chef-Coach Jens Bürkle zog im Training die Zügel an und seit den Sonderschichten weiß zumindest jeder seiner Spieler, wie weit der Weg von einem Tor zum anderen ist und wie schnell man diesen zurücklegen kann. „Wenn man in einem Spiel 37 Gegentore bekommt, ohne sich adäquat zu wehren und ohne eine Zeitstrafe zu bekommen, ist es nicht die Mentalität, mit der wir spielen wollen. Das haben wir der Mannschaft klar und deutlich zu verstehen gegeben“, sagt Bürkle. Er habe einiges gesehen, was ihm nicht gefallen habe. Auch das Thema Rückzug sei dabei ein Thema gewesen. „Wir haben danach vielleicht auch ein paar Läufe mehr gemacht, als üblich und vielleicht auch ein paar mehr, als sinnvoll sind“, ließ der HBW-Coach die Spieler ganz bewusst leiden, „damit sie spüren, wie andere leiden“ und meint damit die Zuschauer, Sponsoren und die ehrenamtlichen Helfer, die sich alle die unerklärlich schwache Leistung mit angeschaut haben.

„Die Leistung konnte niemand so richtig verstehen und einordnen“, erklärt HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Nach dem Spiel seien alle völlig ratlos und, „die Wut und die Reaktionen, die es danach von vielen Seiten gab, die müssen wir akzeptieren“, hatte er vollstes Verständnis dafür, dass schon vor dem Schlusspfiff viele Zuschauer die Halle verlassen haben und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine HBW-Mannschaft in der eigenen Halle ausgepfiffen wurde.

„Wir haben viel geredet und der Mannschaft auch die Gelegenheit gegeben, ein paar Sache, auch für sich selber aufzuarbeiten und jetzt gilt es den Blick wieder nach vorne zu richten“, will Jens Bürkle, dass seine Spieler aus dem, was war ihre Lehren ziehen und ab sofort wieder besser und aggressiver Handball spielen. „Am Samstag erwartet uns eine Mannschaft mit einer sehr guten Abwehr und einem starken Torhüter dahinter. Im Angriff haben sie mit Alexander Oelze, Daniel Pankofer und Christopher Klasmann einen ganz starken Rückraum, der ein paar gute Varianten drauf hat und die gilt es jetzt auswärts zu schlagen“, macht Bürkle deutlich, dass es alles andere als einfach wird, dass er mit seiner Mannschaft aber nach Düsseldorf fährt, um von dort mit einem Sieg nach Hause zu fahren.