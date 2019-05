Striegel: „Schule soll auch ein Ort der Freude und Ausgelassenheit sein“

„Hinein ins kunterbunte Leben“ hat das Motto des diesjährigen Schulfestes der Berta-Hummel-Schule und der Erich-Kästner-Schule Bad Saulgau geheißen. Entsprechend bunt und vielfältig ging das große Fest am Samstag über die Bühne. Zumindest vormittags hatten die Organisatoren Glück mit dem Wetter. Das vorhergesagte Schmuddelwetter kam erst später.

Der Elternbeiratsvorsitzende Simon Hausmann brachte gar eine kleine Schneeschaufel mit. Die wurde Gott sei Dank nicht gebraucht. Wärmende Jacken aber schon, obwohl die Sonne vormittags ohne Unterlass strahlte. Der erste Teil des Schulfestes war bereits tags zuvor über die Bühne gegangen. Das Musical „Der Tag, als der Zirkus verboten werden sollte“ wurde am Freitag gleich zweimal aufgeführt und sorgte für ein rundweg begeistertes Publikum.

Der Chor der Berta-Hummel-Schule unter der Leitung von Heidrun Boll hatte in monatelanger Vorbereitung Eva Württembergers Zirkus-Musical einstudiert. Diese Begeisterung fand am Samstag ihre Fortsetzung. Sämtliche 560 Schüler beteiligten sich beim Auftakt auf dem Lindenhof, der an diesem Vormittag als Hummel-Arena fungierte. Die Schülerinnen Hanna Miko und Felicitas Nusser schlüpften in die Rollen der Biene Summ und der Hummel Brumm und übernahmen die Moderation. Ohne jede Nervosität führten die beiden souverän durchs Programm. Dass Schule nicht nur zum Büffeln und Streben da ist, daran erinnerte auch Richard Striegel in seinem Grußwort. „Schule soll auch ein Ort der Freude und Ausgelassenheit sein“, sagte der Stadtkämmerer. Ein Geschenk hatte er natürlich auch im Gepäck. 30 Springseile wurden an die Schule übergeben. Allerdings mit einer kleinen Gegenleistung verbunden. Mit Blick auf das Stadtjubiläum sollten an diesem Tag 1200 Seilsprünge gemeistert werden. Für die Schüler ein leichtes: Die Hälfte war bis zur Mittagszeit geschafft.

Simon Hausmann erinnerte in seiner Ansprache daran, welche Leistungen vollbracht werden können, „wenn alle zusammenrücken und an einem Strang ziehen“. „Schon gestern Abend durften wir erleben, was alles in euch steckt“, sagte der Elternbeiratsvorsitzende nach der Begrüßung durch Schulleiterin Susanne Fröhlich. Dann ging es weiter mit Vorführungen, es wurde getanzt und gesungen, getrommelt und gelacht. Didi Laaser, Nina Schlichte und Matthias Lyding begleiteten das Programm an ihren Instrumenten. Hausmeister Didi Laaser, Gitarrist und Sänger der Band Rockzone, überraschte mit einem kleinen Gitarrensolo und sorgte damit für zusätzlichen Applaus. Die Lesemaus Frederick durfte natürlich auch nicht fehlen, bevor alle Lehrkräfte und danach auch alle Schülerinnen und Schüler die Hummel-Arena betraten und zur Musik tanzten. Danach warteten in sämtlichen Schulgebäuden sowie im Außenbereich unzählige Mitmach-Angebote auf die Besucher. Ob Laubsägen, Glitzerarmbänder basteln, Fadenbilder, Luftballonhunde, Traumfänger oder Sonnenschilder gestalten – da war für jeden was dabei. Margit Vogel hat eine Kindermitmachbühne aufgebaut und zeigte sich ebenfalls begeistert. „Die Kooperation mit den Eltern und dem Elternbeirat war einfach toll“, sagte die Lehrerin.