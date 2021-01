Störck-Gmynasium stellt sich online vor

Am Freitag, 5. Februar, findet am Störck-Gymnasium der Tag der offenen Tür für interessierte Viertklässler und deren Eltern statt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Allerdings kann dieser auf Grund der aktuell bedrohlichen Pandemiesituation, die das Gymnasium sehr ernst nimmt, nicht wie gewohnt im Schulgebäude stattfinden.

„Das ist natürlich sehr schade“, wird Schulleiter Stefan Oßwald zitiert. Weiter sagt er:, „weil in einem Präsenzformat die besten Einblicke in das tatsächliche Schulleben gewonnen werden können und ich mich wirklich auf die Schülerinnen und Schüler in der Begegnung gefreut hätte“. Gerade die Vorstellung der einzelnen Fächer, vom englischen oder lateinischen Theaterstück, über mathematische Knobeleien und chemische Versuche bis hin zum praktischen Arbeiten in den Werkräumen der Schule wurde von den Viertklässlern immer als besonders eindrucksvoll wahrgenommen. Auch die Fragerunde mit der Schulleitung wurde immer gerne genutzt, um beispielsweise Fragen zum Bildungsgang G9, der den Schülerinnen und Schülern auf dem Weg zum Abitur im Alltag etwas mehr Freiräume zugesteht.

„Natürlich können wir nicht alles, was vor Ort passiert, auch online abbilden“, erklärt Oßwald. So sei ein Chor beispielsweise etwas, was man einfach unmittelbar erleben müsse. „Wir werden aber eine digitale Lösung anbieten, die viele Bereiche unserer Schule erlebbar machen wird“, so der Schulleiter. Dazu werden Videoclips, Kurzvorträge, Live-Videokonferenzen der Schulleitung und eine telefonische Sprechstunde mit zwei Abteilungsleitern angeboten werden. „Hier können dann Fragen rund um die Themen Perspektivkurse und individuelle Förderung, technische Ausstattung aber auch offene Ganztagsbetreuung, Elternarbeit, Schulsozialarbeit und unsere hervorragend funktionierende digitale Plattform IServ gestellt werden“, so Oßwald.

Um über den konkreten Ablauf auf dem Laufenden zu bleiben, können sich Eltern nun auf der Homepage des Gymnasiums in einen E-Mail Verteiler eintragen und werden dann über Angebote informiert. Bereits jetzt finden sich auf der Seite Videoclips, die einzelne Bereiche des Schulalltags erlebbar machen.