Steven Santoro bietet im Alten Kloster Jazz auf Weltniveau

Ein intensives, leidenschaftliches Jazz-Konzert auf Weltklasseniveau hat der amerikanische Sänger Steven Santoro gemeinsam mit seiner Band am vergangenen Samstag im Lichthof des Alten Klosters in Bad Saulgau gegeben.

„Es wird heute um die großen Fragen des Lebens gehen“, eröffnete der Santoro den Abend, „denn wenn ich schreibe, holen mich die Themen Liebe, Menschlichkeit, aber auch Tod und Vergänglichkeit immer wieder von Neuem ein“, so der Sänger, der als Dozent am renommierten Berklee College of Music in Boston lehrt und bereits mit internationalen Größen wie Sting auf Tournee war. So breit wie die thematische Ausrichtung war auch die Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen, die er streifte. Das beschwingte „All over again“ aus seiner eigenen Feder erinnerte an die jazzigen Stücke von Michael Bublé oder Jamie Cullum, während das „The Thrill is gone“ von Lew Brown und Ray Henderson im sparsam instrumentalisierten Half-time das Publikum in die Lounge eines Bostoner oder New Yorker Hotels entführte.

Gerade bei den ruhigeren Stücken zeigte sich Santoros feines Gespür für Dynamik und Phrasierung. Mit atemberaubender Leichtigkeit bewegte er seine angenehm weiche, emotionale Stimme über vier Oktaven hinweg, so dass bei ihm auch schwierigste Koloraturen wie ein Kinderspiel wirkten und der sekündliche Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme wie eine einfache Übung klang.

Zwischen den Gesangsparts zeigte sich zudem die außergewöhnliche Qualität seiner Band. Walter Fischbacher begeisterte am Flügel mit virtuosen Soli, Peter Dvorsky ließ keinen Quadratzentimeter des Griffbretts seines Kontrabasses unbespielt und Ulf Stricker lieferte an den Drums nicht nur mitreißende Rhythmen, sondern hauchte mit seiner Gestik den einzelnen Stücke buchstäblich Leben ein. „Kaum zu glauben, dass ich diese Jungs hier erst vor gut einer Woche getroffen habe“, sinnierte Steven Santoro schmunzelnd. Bei aller Virtuosität verliefen sich auch die improvisierten Teile der Stücke nie in Belanglosigkeit, sondern blieben für das Publikum stets zugänglich. Während auf der Bühne getanzt, gestampft und gegroovt wurde, konnte man im Saal zahlreiche Füße mitwippen sehen. Besonders die Pop-Jazz-Nummern „Strange design“ , „It’s alright“ und „Waiting for Grace“ zogen das Publikum in ihren Bann.

Als die Band nach über zwei Stunden zu einer zweiten Zugabe ein letztes Mal die Bühne betrat, den Broadway-Klassiker „Lullaby of the leaves“ von Bernice Petkere und Joe Young in ihrer ganz eigenen, wunderbar harmonisierten Version spielte und Santoros Stimme mit den Klängen der Band zu verschmelzen schien, wurde deutlich, welch außergewöhnlicher Konzertabend im Alten Kloster zu Ende ging.