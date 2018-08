Steuer steuert Braunenweiler zum 5:0-Sieg

Der erste Tabellenführer heißt SV Braunenweiler, der in Hoßkirch zu einem deutlichen Sieg kam. Siege feierten auch die beiden Ligafavoriten Renhardsweiler und Langenenslingen sowie der FCK/Hausen II, der dem SV Bolstern eine schmerzhafte Niederlage beibrachte. Zwei Freistösse von der Mittellinie und ein Eigentor besiegelten die Niederlage von Bolstern.Der erste Torschütze der Saison heißt Moritz Sauter. Beteiligt an der Aktion über links waren die „Heimkehrer“ Jochen Gulde und Stefan Münst. Renhardsweiler setzte sich gegen Fulgenstadt durch.

SV Langenenslingen - FC Inzingkofen/Vil./Eng. 99 5:3 (3:0). - Tore: 1:0 Moritz Sauter (12.), 2:0, 3:0 Stefan Münst (15./43.), 3:1 Lukas Hahn (58.), 4:1 Stefan Münst (74.), 4:2 Johannes Ruhnau (75.), 4:3 Holger Boos (88.), 5:3 Moritz Sauter (89.). - Z.: 120. - Tag des offenen Scheunentores. Die ersten Minuten gehörten den Gästen. Back hatte nach zwei Minuten das 0:1 auf den Fuß, vergab aber. Eine Minute später brannte es erneut im Langenslinger Strafraum, als Guth den Ball erneut von Back blocken konnte. Der Gastgeber steigerte sich zunehmend im weiteren Verlauf und Moritz Sauter eröffnete den Torreigen. Bis zur Pause erhöhte Münst auf 3:0. Als der Gastgeber meinte, einen Gang zurückschalten zu müssen, traf Hahn mit einem Fernschuss. Münst hatte die Antwort darauf (73.). Ein Kopfball nach einer Ecke durch Ruhnau bedeutete den erneuten Anschluss. Der FC 99 durfte nach Boos’ Treffer auf einen Punkt hoffen, aber Moritz Sauter beendete dies.

SV Hoßkirch - SV Braunenweiler 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 Joshua Winkhart (16.), 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 Marco Steuer (19./52./70./84.). - Z.:80. - Ein anderer Wind als in der Kreisliga B bließ den Hausherren im ersten Spiel in der Kreisliga A entgegen. Mit einigen Stellungsfehlern eröffnete die Alkan-Elf den Gästen etliche Chancen, die Winkhart und Marco Steuer in der ersten Halbzeit zu einem 2:0 nutzten. Hosskirch hatte durch Halder und Breitenbücher zwar auch Möglichkeiten, aber die waren nicht vom Erfolg gekrönt. Das frühe Tor vom Mann des Abends, Marco Steuer, zum 0:3 war die Vorentscheidung. Jammeh (Hosskirch) hatte in der 60. Minute Pech und scheiterte an der Latte. Schiedsrichter Thomas Wachter aus Aulendorf war der Partie ein sicherer Leiter. Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Steuer in einer Mannschaft, die einen verdienten Sieg einfuhr, vielleicht um einen Treffer zu hoch. - R.: 4:2

SV Bolstern - FC Krauchenwies/Hausen II 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Corbin Eisel (16.), 1:1 Timo Frankenhauser (55.), 1:2 Florian Weidle (79.), 1:3 Eigentor (89.). - Verkehrte Welt in Bolstern mit einer faustdicken Überraschung. Bolstern spielte eigentlich von Beginn weg auf Sieg. Angriff auf Angriff rollte auf das Gästetor. Die versuchten sich mit Kontern zu lösen. Dies klappte nur bedingt. Ein Freistoß von der Mittellinie brachte überraschend die Gästeführung. Nach der Pause hielt der Dauerdruck an und Timo Frankenhauser schloss einen tollen Angriff mit dem 1:1 ab. Zehn Minuten später gab es erneut einen Freistoß aus einer eigentlich nicht gefährlichen Distanz - von der Mittellinie. Dieses Mal traf Weidle. Eine Überraschung zeichnete sich ab - ein Eigentor machte sie perfekt.

SV Renhardsweiler - FV Fulgenstadt 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Felder (25.), 1:1 Florian Schurer (65.), 2:1 Felder (78.). - Z.: 200. - Eine umkämpfte Partie sahen die zahlreichen Zuschauer in Renhardsweiler. Der SVR kam häufig über die Außen. Doch aus den zahlreichen Möglichkeiten sollte bis zur 25. Minute nichts herausspringen. Torjäger Felder war es dann, der das erlösende 1:0 erzielte. Von den Schultern der Spieler fiel eine enorme Last ab. Fulgenstadt ließ sich aber nicht beeindrucken und stellte in der Halbzeit um. Jetzt wurde um jeden Zentimeter gekämpft. Passenderweise landete der Ball nach einem Pressschlag bei Schurer, der das 1:1 machte. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, als aber Ali Winkhart etwas zu weit vor seinem Gehäuse stand erzielte erneut Felder den Siegtreffer (78.). Als das letzte Anrennen der Gäste zu keinem Erfolg führte stand der knappe Sieg fest. - R.: 0:1.

Freitag: SGM Alb-Lauchert – SV Bronnen