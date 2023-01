Sternsinger sammeln in Friedberg Geld für Kinder in Indonesien

Die Sternsinger in Friedberg waren an zwei Tagen unterwegs. Die Kinder waren auf zwei Gruppen aufgeteilt und sammelten das stolze Ergebnis von 963,22 Euro. Das Geld kommt dieses Jahr vor allem Kindern in Indonesien zugute. Auf dem Bild (Foto: Walter Öhler) ist die zweite Gruppe mit (von links) Leo Rist, Nico Biesenberger, Helena Schnebel, Josefine und Benedikt Bayer zu sehen. Bei der ersten Gruppe waren Janika und Felix Acker, Pascal Wagner sowie Tim und Paul Öhler.